iFixit démonte le MacBook Pro M3 et évoque la finition noir sidéral anti-traces

Le spécialiste de la réparation informatique, iFixit, n'a pas manqué la sortie du nouveau MacBook Pro 14 pouces avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max. Comme à son habitude, il a publié un démontage de l'ordinateur, offrant un aperçu plus détaillé de l'intérieur, ainsi que de la finition spéciale noir sidéral, vendue comme ayant un traitement anti-traces anodisé. Le design interne est pratiquement inchangé par rapport aux précédents modèles de MacBook Pro.

Une évolution du coloris

iFixit explique d'abord pourquoi le "gris sidéral" ("space grey") n'a jamais été aussi foncé que certains le souhaitaient. Il s'agit essentiellement de la manière dont la lumière se reflète sur la surface du MacBook Pro :

La surface Space Grey d'Apple a franchi une étape importante vers l'obtention d'un ordinateur portable noir grâce à la protection d'une couche d'oxyde. Le processus d'anodisation a permis de transformer une feuille d'aluminium lisse et brillante en une surface diffuse et agréable à l'œil.

Mais ils ne sont pas allés assez loin : cette surface était encore trop brillante. Malgré l'ajout d'un colorant noir lors de l'anodisation, le MacBook Space Grey réfléchissait suffisamment la lumière pour provoquer un éblouissement considérable, au point de paraître plus gris que noir.

Avec le nouveau MacBook Pro M3 en finition "noir sidéral" de cette année, iFixit explique qu'Apple a probablement réalisé qu'elle pouvait "graver la surface anodisée déjà rugueuse" pour la rendre plus irrégulière. Cela permet à la surface de diffuser davantage de rayons lumineux entrants et de les "envoyer dans plus de directions" pour une finition noire plus mate.

Vous pouvez le voir au niveau microscopique ; nous voyons des points plus lumineux dans la finition Space Grey parce que l'absence de gravure a conduit à un angle de surface plus cohérent avec lequel les photons de lumière peuvent réagir. Le noir de l'espace, et son processus de gravure caractéristique, apparaît comme une couleur plus discrète parce que notre œil - ou, dans ce cas, l'appareil photo - capte une lumière réfléchie de manière plus diffuse par la surface.

L'astuce d'Apple pour "faire du noir"

iFixit a également émis quelques hypothèses sur la couche d'anodisation du MacBook Pro Space Black, qui réduit les empreintes digitales :

Notre théorie est que les aspérités supplémentaires du couvercle Space Black jouent un rôle important dans la réduction de la visibilité des empreintes. Vous laissez une empreinte lorsque la sueur et l'huile de votre doigt se transfèrent sur une surface et s'y étalent. Une surface lisse, comme celle de votre ancien iPhone 7 noir de jais, est une véritable promenade de santé pour la saleté des doigts. Elle s'étale et se fait voir.

Les pics et les vallées de la surface Space Black sont plus difficiles à franchir. L'huile et la sueur ne se transfèrent pas aussi facilement et ne s'étendent pas aussi loin. L'empreinte digitale laissée est soit plus faible, soit évitée.

Regardez la vidéo complète du démontage d'iFixit :

Le reste de la vidéo montre à quel point le nouveau MBP M3 est similaire à son prédécesseur, Apple n'ayant fait que quelques changements à la marge. De toute façon, notre comparatif entre les MacBook Pro M1, M2 et M3 a déjà montré la similarité entre les modèles.

En fin de compte, iFixit a attribué un médiocre 3/10 en réparatibilité, notamment du au fait qu'il est très difficile d'accéder aux différents composants et que tout est soudé / collé.

Acheter le nouveau MacBook Pro M3

Les nouveaux modèles MacBook Pro M3 ont été lancés en début de semaine, en 14 et 16 pouces. Apple a abandonné le MacBook Pro 13 pouces et sa Touch Bar.