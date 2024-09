iFixit a démonté le MacBook Air M3 et sa double puce SSD

Le spécialiste de la réparation iFixit a partagé ce soir une vidéo de démontage du modèle de base du MacBook Air M3 de 13 pouces, soit la version avec 256 Go de stockage. Comme vu précédemment, elle est équipée de deux puces de stockage flash de 128 Go pour des vitesses de lecture / écriture bien supérieures à celles du MacBook Air M2. Ce modèle ne possédait qu'une puce de 256 Go.

Une belle surprise !

La semaine dernière, la chaîne Max Tech sur Youtube avait utilisé l'outil Disk Speed Test de Blackmagic pour comparer les performances des modèles M2 et M3 du MacBook Air 13 pouces avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, et a constaté que le SSD du modèle M3 atteignait des vitesses d'écriture et de lecture jusqu'à 33 % et 82 % supérieures à celles du SSD du modèle M2.

La décision d'Apple de passer à une seule puce de 256 Go sur le MacBook Air M2 n'a pas été très bien accueilli en 2022, même s'il est peu probable que l'utilisateur lambda s'en soit aperçu. La vitesse d'exécution du "Air" était déjà exemplaire, mais la version M3 revient à l'architecture précédente pour le modèle de base soit deux puces. Les autres versions sont toutes équipées de deux SSD, et ce depuis le MacBook Air M1.



Au-delà de ce changement de disque, le démontage d'iFixit montre que les MacBook Air M3 ont une conception interne pratiquement identique à celle des modèles M2. La vidéo présente les cellules de la batterie avec les languettes adhésives, la carte logique, le pavé tactile, la caméra, etc.

Un MacBook Air M3 de grande qualité

Pour mémoire, le MacBook Air M3 conserve le design moderne de son prédécesseur, mais y ajoute de nouveaux microphones, un coloris minuit et la capacité de connecter deux écrans externes.



Apple vend toujours un MacBook Air M2 de 13 pouces avec 256 Go de stockage pour 1 199 €, et même 1 099 € en promotion.



Si vous avez le budget, foncez sur le MacBook Air M3 (sur Amazon) qui est capable de faire tourner les derniers jeux AAA sans sourciller.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.