Le MacBook Air M3 intègre enfin un SSD plus rapide en 256 Go

Apple met fin à près de deux ans d’injustice pour les clients qui optaient pour le modèle de base du MacBook Air 13 pouces. Depuis l'arrivée de la puce M2 dans la gamme en 2022, tous ceux qui achetaient la version avec 256 Go de stockage avaient des performances en lecture / écriture plus faibles que les autres variantes (512 Go, 1 To, etc). Mais tout cela est du passé puisque le MacBook Air M3 possède un disque SSD nettement plus véloce, selon les résultats de tests partagés par la chaîne YouTube Max Tech.

Le secret réside dans la double puce

La vidéo de démontage de notre confrère dévoile le secret de cette évolution très appréciable : Apple a recommencé à utiliser deux puces de stockage de 128 Go pour le nouveau MacBook Air 13 pouces avec 256 Go de stockage, contre une seule puce de 256 Go pour le modèle équivalent avec la puce M2. Ainsi, les deux puces SSD peuvent travailler de concert et traiter en parallèle les requêtes de lecture et / ou d’écriture, doublant quasiment les performances, comme sur le MacBook Air M1.

Pour s’en assurer, Max Tech a exécuté l'outil Disk Speed Test de Blackmagic en prenant un fichier de 5 Go sur les modèles M2 et M3 du MacBook Air 13 pouces avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, et a constaté que le SSD du modèle M3 atteignait des vitesses d'écriture jusqu'à 33 % plus rapides et des vitesses de lecture jusqu'à 82 % plus rapides par rapport au SSD du modèle M2. Un résultat sans appel qui nous rappelle le cas des précédents modèles avec 512 Go ou plus.



Bien évidemment, ce changement touche aussi le modèle de base du MacBook Air 15 pouces équipé de la puce M3.



La décision d'Apple de passer à une seule puce de 256 Go pour le modèle de base du MacBook Air M2 en 2022 a suscité l'indignation d'une partie des fans, même s'il est peu probable que l'utilisateur lambda remarque quelque chose d'anormal. La machine restait évidemment très performante au quotidien. Néanmoins, Apple permet à ceux qui ont simplement besoin de 256 Go d'avoir un Mac très rapide en toute circonstance.

Acheter le MacBook Air M3

Pour rappel, les nouveaux MacBook Air M3 ont été lancés ce vendredi, avec le nouveau processeur, la possibilité de brancher deux écrans externes, des microphones améliorés, le Wi-Fi 6E et un nouveau coloris minuit. Le tout pour 1 299 €, Apple continuant de vendre un MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M2 à 1 199 € (et même 1 099 € avec la promotion).



Acheter le nouveau MacBook Air M3 chez :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.