iFixit a déjà démonté l'Apple Vision Pro

Le célèbre site de réparation iFixit a partagé le tout premier démontage de l'Apple Vision Pro, offrant un aperçu de l'intérieur du casque de réalité mixte. Ceux qui n'aiment pas lire auront même le droit à une vidéo explicative. Nos confrères américains ont été très rapides pour ouvrir le casque vendu plus de 3 499 $, sans option et hors taxe. En attendant qu'il nous soit rendu disponible en France, voyons ce qui compose cet "ordinateur spatial".

Un exploit incroyable, avec une décision de conception vraiment étrange

Comme attendu, le démontage du Vision Pro révèle une tonne de composants miniaturisés, notamment un ensemble de caméras et de capteurs, des ventilateurs, des moteurs de lentilles, des écrans et plus encore. Ce n'est pas une surprise, ouvrir et réparer l'appareil sera difficile, voire impossible. Seuls les haut-parleurs et la batterie sont facilement remplaçables, ce qui n'est pas négligeable.

L'EyeSight semble être le talon d'Achille de la réparation - tant de points de défaillance pour une fonction un peu effrayante. Mais il faut rendre à Apple ce qui lui appartient : les haut-parleurs et la batterie facilement remplaçables sont des atouts majeurs en termes de réparabilité.

Contrairement à l'iPhone original qui privilégiait la réactivité à la fidélité graphique (à cause de son faible processeur), cette fois-ci, Apple a privilégié la fidélité graphique et la réactivité, au détriment de la durée de vie de la batterie, du poids et de la chaleur. Compte tenu de l'importance de l'expérience pour l'expérience AR d'Apple, c'est probablement le bon choix pour un appareil de première génération.

Le Vision Pro est incroyablement ambitieux. Oui, il est lourd, le verre est fragile et la batterie connectée peut devenir gênante. Mais Apple a réussi à intégrer la puissance d'un Mac, ainsi que les performances d'une nouvelle puce AR dédiée, dans un ordinateur que vous pouvez porter sur votre visage.

Le plus compliqué semble donc être l'écran EyeSight. Pour mémoire, l'EyeSight révèle vos yeux sur la face avant de votre Apple Vision Pro et permet à ceux qui se trouvent à proximité de savoir si vous utilisez des applications ou si vous êtes totalement immergé dans une expérience.



iFixit a été effrayé par l'implémentation de ce composant :



Alors pourquoi, alors que la création de cet objet a pris des années et des années - et qu'il s'agit du dernier pari d'Apple sur l'avenir de l'informatique - Apple n'a pas été à la hauteur de ses propres standards avec l'écran EyeSight ?



Il est faible, il est de faible résolution et il ajoute beaucoup d'encombrement, de poids, de complexité et de dépenses à la partie la plus sensible du casque. La date de péremption a-t-elle été atteinte et les performances visées n'ont-elles pas été atteintes ? S'agit-il d'une erreur de fabrication à un stade avancé ? Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus que la mise sur le marché a été une décision difficile à prendre.

Le site de réparation n'en reste pas moins ravi :

Nous démontons les casques VR depuis l'Oculus original, et ils continuent de nous surprendre et de nous ravir. Il y a tant de conceptions mécaniques et optiques fascinantes à l'intérieur de ce casque. L'intégration transparente des capteurs d'Apple pour un suivi de localisation à toute épreuve est tout simplement phénoménale, et nous sommes impatients de découvrir comment ils y sont parvenus.



Nous ne sommes pas au bout de notre analyse : il y a encore beaucoup à découvrir à l'intérieur de cet appareil. La prochaine fois, nous nous pencherons sur les écrans internes et les capteurs, et nous attribuerons un score de réparabilité.

Pour le reste, le Vision Pro est bien équipé d'une puce M2 avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, un moteur neuronal à 16 cœurs et 16 Go de mémoire unifiée. Les autres caractéristiques incluent jusqu'à 1 To de stockage et une toute nouvelle puce R1 qui "traite les données provenant de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones pour s'assurer que le contenu semble apparaître juste devant les yeux de l'utilisateur".

Apple explique certains choix

Le vice-président de la conception logicielle d'Apple, Alan Dye, et le vice-président de la conception matérielle, Richard Howarth, avaient d'ailleurs expliqué à nos amis de Wallpaper hier que seul Apple pouvait réaliser un tel exploit d'ingénierie. Au cours du développement du produit, l'équipe de conception s'est élargie à de nouvelles disciplines afin de générer les gestes, les matériaux, les sons, les effets visuels et les environnements cinématographiques du produit fini.



Richard Howarth nous explique :

Nous avions le sentiment que cela pourrait être formidable, mais nous n'avions aucune idée de la manière d'y parvenir. La plupart des problèmes que nous essayions de résoudre étaient énormes, apparemment insolubles et nécessitaient des innovations techniques entièrement nouvelles. Nous savions ce que nous voulions, et nous devions être sûrs d'y parvenir, grâce à un travail constant de prototypage et d'itération avec de nombreuses équipes différentes.



Avant qu'Alan Dye ajoute :

Il est très difficile de parvenir à certaines de ces idées. Protéger ces idées, tout au long du processus de concrétisation et d'obsession pour les détails, et travailler dur pour arriver à un point où il n'y a pas d'autre façon de faire, et où le produit semble naturel, intuitif, facile à utiliser et confortable à porter, c'est le vrai travail.

Apple a d'ailleurs inclus beaucoup de matériaux flexibles et de textures douces, comme le Solo Knit Band, afin que les utilisateurs "ne se sentent pas seulement à l'aise physiquement en le portant, mais qu'ils se sentent aussi à l'aise physiquement en le portant". Espérons que les personnes maladroites aient pris l'AppleCare+, car le prix des réparations est exorbitant !



En tout cas, voici la vidéo du démontage :