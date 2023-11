Apple met en vente les MacBook Pro M3 et iMac M3

C'est la journée du Mac. Après l'événement Scary Fast d'Apple du 31 octobre dernier, la firme de Cupertino lance officiellement ses premiers Mac M3, la dernière puce maison. Plus puissante que jamais (+20 % par rapport à la M2 et +50 % par rapport à la M1), elle propulse les nouveaux MacBook Pro 14 / 16 pouces ainsi que l'iMac. Si vous vouliez vous acheter un Mac, c'est le moment !

Le nouveau MacBook Pro M3

Les nouveautés du MBP M3

Annoncé lors du keynote "Scary Fast", le nouveau MacBook Pro existe en 14 et 16 pouces, Apple ayant abandonné le modèle de 13 pouces et sa Touch Bar.

Si les nouveautés sont maigres par rapport aux MBP début 2023 (ils avaient déjà WiFi 6E, Bluetooth 5.3 et HDMI 2.1), Apple a tout misé sur la puce M3 qui se décline en trois versions : standard, M3 Pro et M3 Max. Ces puces amènent les performances des MacBook Pro à un niveau inédit. Si l'écart global est de 20 %, la partie GPU offre carrément 50 % de performances en plus sur la puce M3 Max par rapport au MacBook Pro M2. Mais la plus grande nouveauté de ce processeur maison reste le ray-tracing matériel, ainsi que le cache dynamique. Le gaming est clairement la cible d'Apple !



Pour le reste, on note un superbe coloris noir sidéral anti-traces, ainsi qu'un écran Liquid Retina XDR à rétro-éclairage miniLED 20 % plus lumineux.

À noter qu'avec l'arrêt du format 13 pouces, lee point d'entrée de cette gamme est le MacBook Pro de 14 pouces, alimenté par la puce M3 de base. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, Apple propose des configurations haut de gamme avec les puces M3 Pro, disponibles tant en 14 pouces qu'en 16 pouces. Le modèle phare équipé du M3 Max offre jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et a la capacité de gérer jusqu'à quatre écrans haute résolution.



Acheter le MacBook Pro M3

Vous pouvez commander dès maintenant votre MacBook Pro 14 pouces en gris sidéral ou argent à partir de 1 999 € sur le site d'Apple, comptez 2 999 € pour le MacBook Pro 16 pouces (avec puce M3 Pro d'office) directement sur le site d'Apple.

Bien évidemment, les revendeurs sont déjà sur le coup :

La vidéo officielle du MacBook Pro M3 :

Le nouvel iMac M3

Les nouveautés de l'iMac M3

L'autre star du jour n'est autre que le nouvel iMac équipé de la puce M3. Un ordinateur qui promet d'être non seulement esthétiquement fabuleux, mais aussi une bête de course. Le nouvel iMac M3 conserve le design emblématique d'Apple, disponible en sept couleurs identiques à son prédécesseur, auquel il 'ajoute la puce M3 capable de faire tourner les derniers jeux. Pas de variante Pro ou Max par contre, il faudra attendre un iMac Pro, certainement.



Si l'écran 4,5K de 24 pouces n'a pas évolué, les clients pourront profiter d'un nouveau système audio à six haut-parleurs et des micros de qualité studio.



Mieux, Apple n'a pas lésiné sur la technologie et les options, l'iMac M3 est équipé de Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Les utilisateurs peuvent également opter pour jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage.

Acheter l'iMac M3

En termes de tarifs, l'iMac M3 d'entrée de gamme est proposé à 1599€ en France. Chaque modèle est livré avec 8 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256 Go, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, un Magic Keyboard, une Magic Mouse et une connexion Gigabit Ethernet.

Vous pouvez commander dès maintenant votre iMac M3 sur le site d'Apple. Bien évidemment, les revendeurs sont déjà sur le coup :

La vidéo officielle de l'iMac M3 :

