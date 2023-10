RIP : Apple a tué le MacBook 13 pouces avec Touch Bar

Avec le lancement du nouveau MacBook Pro M3 de 14 pouces, Apple a mis fin à la commercialisation du MacBook Pro de 13 pouces. Le MacBook Pro 13 pouces n'est plus proposé à la vente sur la boutique d'Apple, la section MacBook Pro ne proposant plus que des modèles 14 pouces et 16 pouces. Jusqu'ici, le modèle de 14 pouces démarrait avec la puce "Pro", désormais, il est doté de la M3 standard.

La Touch Bar appartient à l'histoire

Le MacBook Pro 13 pouces était le dernier Mac doté d'une Touch Bar, et l'arrêt du petit MacBook Pro signifie également que la Touch Bar est officiellement abandonnée.

En même temps, le MacBook Pro M2 de 13 pouces d'Apple était proposé au prix de 1 599 €, soit 300 € de plus que le MacBook Air de 13 pouces, très similaire mais au design pourtant plus actuel avec son écran bord à bord. Les deux appareils sont d'ailleurs souvent en promotion (MBP 13 pouces à 1449 € et MBA 13 pouces à 1229 €)



Le prix du nouveau MacBook Pro M3 de 14 pouces commence à 1 999 €, ce qui signifie que le MacBook Air M2 est la seule option pour ceux qui recherchent un ordinateur portable à prix abordable à l'heure actuelle. Il existe en 13 et 15 pouces.



Pour ceux qui veulent absolument la Touch Bar, sachez que le MacBook Pro 13 pouces sera toujours disponible dans la boutique Apple reconditionnée et chez les revendeurs jusqu'à épuisement des stocks.



Qui est déçu par l'arrêt de la Touch Bar ?

