Le MacBook Air M2 de 13 pouces passe au Bluetooth 5.3

Non ce n'est pas un mirage, Apple a amélioré la connectivité Bluetooth de son MacBook Air M2 13" sorti il y a bientôt un an maintenant. Fini le Bluetooth 5.0, place au Bluetooth 5.3, présent dans tous les nouveaux appareils floqués d'une pomme croquée depuis la rentrée 2022.

Inhabituel

C'est tellement rare que cela a le mérite d'être souligné ! Comme indiqué sur la fiche produit du MacBook Air M2 13" sur le site officiel d'Apple, le Bluetooth 5.3 est pris en charge. Pourtant, depuis sa sortie en juillet 2022, ce modèle était initialement basé sur le Bluetooth 5.0.



Apple a donc fait l'effort de mettre à jour sa machine pour qu'elle soit identique en termes de caractéristiques avec son grand frère. Le MacBook Air M2 de 15 pouces, présenté à la WWDC23, est effectivement équipé du Bluetooth 5.3.

Quelles sont les différences entre Bluetooth 5.0 et Bluetooth 5.3 ?

Étant une version plus complète que la précédente, le Bluetooth 5.3 promet une connexion plus fiable, mais également une vitesse de transfert accrue des données. Sur le papier, cela doit réduire la latence et surtout diminuer les déconnexions aléatoires.



On peut aussi penser à une meilleure efficacité énergétique, de quoi prolonger la durée de vie de la batterie de l'appareil en question. Tout ceci est bien évidemment théorique et pas forcément constatable au quotidien. Néanmoins, cela reste une bonne nouvelle.



Tous les détails sur le Bluetooth 5.3 sont à retrouver ici.