Les nouveaux MacBook Air 13 / 15 pouces auront la puce M3, comme le MBP 13 pouces

Après une année 2022 particulièrement calme pour les Mac, Apple se lâche littéralement cette année avec le lancement de plusieurs nouvelles générations de Mac. Alors que nous avons pu avoir un nouveau MacBook Pro 14 / 16 pouces et Mac mini il y a peu de temps, Apple préparerait en ce moment d'autres surprises qui concerneraient les MacBook Pro 13 pouces et MacBook Air.

L'intégration de la puce M3 annoncée dans une rumeur

Au cours de la nuit, une nouvelle indiscrétion a été publiée par le site 9to5mac. D'après plusieurs sources bien renseignées, Apple aurait prévu l'arrivée de la puce M3 dans la prochaine génération de MacBook Pro 13 pouces et de MacBook Air. Ce qu’on avait déjà vu ce week-end avec Gurman, sauf que le modèle 15 pouces inédits sera apparemment logé à la même enseigne.



Selon la rumeur, la puce M3 (dont le nom n'a pas été divulgué), contiendra un processeur à 8 cœurs similaire à celui de la puce M2, mais il est prévu que la puce soit produite sur la base de la plus récente technologie 3nm de TSMC pour des gains supplémentaires de performance et d'efficacité énergétique. Le processus 5nm de deuxième génération exploité par TSMC est utilisé pour créer la puce M2 et ses versions Pro et Max plus coûteuses.

La prochaine étape pour les MacBook serait donc le lancement des :

MacBook Air 13 pouces

MacBook Air 15 pouces

MacBook Pro 13 pouces

Ces trois modèles seraient les premiers à proposer la puce M3 avec la gravure en 3 nanomètres afin d'optimiser les performances et l'autonomie.



L'article ne précise pas quand les nouveaux MacBook seront révélés, mais il n'est pas à exclure qu'Apple choisisse son événement de la WWDC 2023 pour réaliser les annonces. À noter que cela est à prendre à la légère, car d'autres rumeurs affirment que ce grand rendez-vous annuel pour les développeurs servirait à divulguer le casque de réalité mixte d'Apple. Dévoiler 3 nouveaux Mac, la puce M3, le casque AR/VR et les avancées logicielles qui débarqueront à la rentrée, ça ferait un programme chargé pour une WWDC !