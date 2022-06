Un Mac mini M2 et une tour Mac mini référencés chez B&H

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Pas certain que cela plaise à Apple. Un revendeur agréé nommé B&H a mis en ligne des pages produits faisant référence à des Mac mini M2 et à une Tour Mac Mini encore jamais évoquée par les différentes fuites. Des surprises que l'on verra peut-être lors de la conférence WWDC 22 de demain, en plus des versions d'iOS 16, macOS 13 et autres logiciels attendus.

Deux Mac mini en approche ?

Le revendeur B&H indique que les Mac mini M2 et Tour Mac mini ne sont pas encore disponibles, ce qui signifie qu'ils seront bientôt mis en vente avec les dernières puces Apple.



Il est évidemment compliqué de savoir si c'est un coup de buzz ou si le site e-commerce a des informations fiables sur les annonces de demain. Ce ne serait pas la première qu'un revendeur tente de se faire de la publicité et se trompe en mettant en ligne des produits qui ne sont finalement pas sortis.

Toujours est-il que la puce M2 pointe le bout de son nez. Elle fera peut-être son apparition sur le MacBook Air 2022, qui présentera également un design complètement revu, un coloris bleu, un clavier blanc, un écran bord à bord et plus encore. Mais certains ne sont pas d'accord, à commencer par Ming-Chi Kuo qui pense qu'Apple réserve sa grande nouveauté aux futurs MacBook Pro 2023.



La puce M2 devrait comporter des cœurs GPU supplémentaires par rapport à la M1, et utiliser les conceptions de cœur CPU et GPU trouvées dans la puce A15 de l'iPhone 13, ce qui se traduit par une augmentation d'environ 10% des performances et des améliorations significatives de l'efficacité énergétique.



Pour en revenir sur les deux Mac mini du jour, la tour Mac mini serait alimenté par la puce M1 Pro. Ce qui est étonnant, sachant que le Mac Studio commence à la M1 Max et monte jusqu'à la puce M1 Ultra. Par contre, beaucoup attendent un nouveau Mac Pro 2022 avec une puce M1 deux fois plus puissante que la M1 Ultra. De quoi clore de manière magistrale la transition Intel vers Apple Silicon.



Nous verrons bien demain avec le coup d'envoi de la WWDC qui aura lieu à 19h, heure de Paris. Nous la retransmettrons en direct et en français sur notre page Keynote.