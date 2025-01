ColorWare propose le Mac mini M4 en édition rétro beige ou noir mat

Le nouveau Mac mini M4 d'Apple est déjà un choix élégant pour un ordinateur de bureau, mais ces versions édition spéciale beige rétro et noir de jais mat, complétées par le logo Apple classique, élèvent son apparence à quelque chose de vraiment remarquable.

Présentation du Mac mini Rétro

ColorWare, celui qui propose notamment des AirPods de toutes les couleurs, a dévoilé sa dernière création, l'édition spéciale "Mac mini Retro M4". En plus du choix de deux couleurs qui tranchent avec le gris alu d'Apple, ce modèle arbore le logo Apple emblématique à six couleurs et des arêtes fraisées en aluminium inoxydable, rappelant les ordinateurs Macintosh classiques des années 80.



Le mot "Retro", dans une police elle-même old-school, est visible au dos, ajoutant une touche authentique à cette édition spéciale.

Voici comment est présenté le Mac mini Rétro :

Ce qui est vieux redevient nouveau. ColorWare est ravi d'annoncer l'Apple Mac Mini Retro. ColorWare a réimaginé le design intemporel des ordinateurs Apple classiques en mélangeant ces couleurs rétro dans le Mac Mini élégant et moderne.



Il s'agit d'un appareil électronique personnalisé de rechange. Tous les services de garantie liés au matériel relèvent de la seule responsabilité de ColorWare. Le fabricant d'origine n'a aucune obligation de réparer ou de rembourser ce produit. ColorWare n'est pas un revendeur agréé de produits Apple. ColorWare remplace toutes les politiques de garantie des fabricants existantes.

Le prix du Mac mini Rétro

Le prix de départ est de 899 $, soit un surcoût de 300 $ pour ce design nostalgique sur le modèle de base vendu chez Apple outre-Atlantique, 16 Go de RAM et puce M4 à 10 coeurs. Des options pour des configurations plus haut de gamme sont également disponibles.



Voici les caractéristiques du Mac mini Rétro :

Edition limitée

Faux évents usinés CNC pour un look rétro classique

CPU 10 cœurs

GPU 10 cœurs

Mémoire unifiée 16 Go

Stockage SSD 256 Go

Moteur neuronal 16 cœurs

Avant : deux ports USB-C, prise casque

Arrière : trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, port Gigabit Ethernet

Pour information, la livraison pour la région parisienne, en France donc, coûte 58,78 $. C'est tout à fait raisonnable pour s'offrir un modèle incroyable.

Quelle couleur choisiriez-vous ?

Que pensez-vous de ces deux variantes ? La beige est particulièrement réussie selon moi, un clin d'œil parfait à l'ère classique du Macintosh.



Vous pouvez en savoir plus sur ces designs uniques directement sur le site de ColorWare.