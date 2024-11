Voici un superbe Mac mini M4 noir !

Vous trouvez le gris du nouveau Mac mini d’Apple trop fade ? Alors vous allez peut-être aimer le noir sidéral de ce modèle unique créé par un fan de la marque. C’est, à notre connaissance, la première fois qu’un Mac mini se montre dans un autre coloris que le gris argent classique.

Une superbe création

Depuis quelques années, le noir sidéral est devenu la nouvelle couleur phare d’Apple, utilisée sur des produits comme le MacBook Pro, l’iPhone et l’iPad Pro. Cependant, le Mac mini n’a pas eu droit à cette teinte élégante et s’est contenté de son traditionnel design en argent. Un passionné d’Apple a toutefois décidé de personnaliser son Mac mini en noir, et le résultat est impressionnant.

L’amateur et collectionneur d’Apple L0vetodream, qui a publié de nombreuses informations avant la sortie des produits, a partagé des photos et une vidéo illustrant son processus de transformation d’un Mac mini M4 argenté en une version inspirée du noir sidéral. Grâce à une technique d’hydrographie, il a démonté le Mac mini jusqu’à son châssis en aluminium nu, qu’il a ensuite plongé dans l’eau pour appliquer la nouvelle finition. Après quelques heures de travail, le Mac mini arborait un look sophistiqué et, surtout, original.

Mac mini M4 silver to black pic.twitter.com/TIZqIWmjzP — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 23, 2024

L0vetodream ne s’est pas arrêté là : il a également customisé un Mac Studio en noir sidéral, avec un résultat tout aussi saisissant. Il propose d’ailleurs de transformer le Mac Studio de quiconque pour 100 $ — une offre qui pourrait trouver de nombreux preneurs.



Qui aimerait qu’Apple propose une variante noire de ses Mac mini et Mac Studio ? C’est finalement comme une grosse Apple TV !

Pour découvrir plus de photos et vidéos du processus, rendez-vous sur le compte X de L0vetodream.