iOS 16.4 bêta 1 ajoute de nouveaux emojis

N'importe qui vous le dira, les emojis ont révolutionné notre façon de communiquer avec nos proches. Il est devenu plus facile d'exprimer des émotions ou encore d'ajouter un peu de personnalisation à un message long avec des emojis pour remplacer certains mots. Apple a conscience de l'importance des emojis et l'entreprise a décidé de nous faire plaisir avec iOS 16.4 !

De nouveaux emojis arrivent

Bonne nouvelle, si vous utilisez régulièrement les emojis pour discuter par iMessage, sur les messageries tierces ou même sur les réseaux sociaux, vous allez bientôt avoir de nouveaux emojis qui vont débarquer sur votre iPhone et iPad !



En effet, avec iOS 16.4 bêta 1, les utilisateurs peuvent profiter de plusieurs emojis qui n'étaient jamais apparus sur l'iPhone et l'iPad jusqu'ici, on retrouve des emojis intéressants comme un visage troublé, une oie, un âne, une méduse, une jacinthe, un gingembre, des maracas, un oiseau noir...

La nouvelle norme Unicode pour les emojis a été dévoilée en septembre 2022 après que ces alternatives d'emoji supplémentaires ont été suggérées en juillet 2022. Étant donné que les concepteurs d'Apple doivent produire les emojis sur la base des données fournies par le Consortium Unicode, l'ajout de nouveaux caractères emoji prend souvent plusieurs mois.



Pour le moment, il n'y a que les développeurs qui peuvent en profiter, la bêta n’est disponible que pour eux actuellement pour des raisons de stabilité. Si vous êtes testeur public, vous pourrez les avoir au cours de la semaine, car les bêtas migreront vers un statut "public" sous peu.



Pour ceux qui ne sont pas inscrits au programme de bêta public, il faudra s'armer de patience puisqu'il sera nécessaire d’attendre la version définitive d'iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4 et macOS Ventura 13.3 pour les utiliser !