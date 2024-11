visionOS 2.2 bêta ajoute l'affichage ultra grand-angle pour le Mac

Apple a aujourd'hui lancé la première version bêta de visionOS 2.2 aux développeurs, et ajoute les modes « Large » et « Ultra-large » promis à la fonctionnalité Mac Virtual Display. En anglais, la firme parle de « Wide » et « Ultrawide ».

Enfin un affichage étendu

Pour rafraîchir la mémoire de ceux qui ne possèdent pas le casque de réalité mixte d'Apple, il faut savoir que le Mac Virtual Display permet au Vision Pro d'être utilisé comme écran externe pour un Mac. Cette fonctionnalité est disponible depuis la sortie initiale de visionOS, mais les options plus larges sont nouvelles dans la dernière version bêta.

Apple a déjà déclaré que la version ultra-large de Mac Virtual Display équivaut à avoir deux écrans 4K physiques côte à côte sur un bureau.

Les outils de productivité de l’Apple Vision Pro s’enrichissent de nouvelles capacités avec visionOS 2. Dans le courant de l’année, l’écran virtuel du Mac se dotera d’une résolution et d’une taille revues à la hausse pour créer un écran ultra grand-angle équivalent à deux écrans 4K côte à côte. visionOS 2 prend également en charge les souris pour des possibilités de workflow supplémentaires, et le Vision Pro va désormais faire apparaître le Magic Keyboard physique de l’utilisateur – même s’il est immergé dans un Environnement ou une app – pour créer un espace de travail idéal.

Avec la version 2.2, le Mac Virtual Display est désormais disponible en trois tailles : Normal, Wide et Ultrawide.

Date de sortie

Si vous n'êtes pas développeur, sachez que visionOS 2.2 sera probablement publié au public en décembre aux côtés d'iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 et d'autres mises à jour.



Apple n’a pas encore proposé de versions bêta publiques de visionOS.