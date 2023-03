Comment activer l'isolation vocale pour les appels sur iPhone

Si vous aviez suivi les nouveautés d’iOS 15, vous savez déjà qu’Apple y a introduit les nouveaux modes Isolation vocale et Spectre large pour améliorer la captation audio à l'aide du microphone intégré de l'iPhone. Cependant, ces modes n'étaient disponibles que pour les appels FaceTime et certaines applications tierces. Mais avec iOS 16.4, Apple ajoute l'isolation vocale aux appels cellulaires, les appels classiques. Un nouvel épisode "iPhone Facile".

Une nouvelle option sur iOS 16.4

La nouvelle a été confirmée par Apple elle-même dans les notes officielles d'iOS 16.4 qui est sortie hier en version Release Candidate, qui a été mis à la disposition des développeurs et des bêta-testeurs avant d’être déployée au grand public dans les prochains jours. L'isolation de la voix donne la priorité à votre voix et bloque les bruits ambiants autour de vous pendant les appels. Désormais, plus besoin de passer FaceTime pour en profiter.

Si vous avez déjà installé iOS 16.4 sur votre iPhone, voici comment activer l'isolation vocale pour les appels cellulaires :

Lancez un appel téléphonique avec quelqu'un

Pendant l'appel, ouvrez le "Centre de contrôle" de votre iPhone

Touchez "Mode micro" en haut à droite

Choisissez l'option "Isolation de la voix" dans la liste

Lorsque ce mode est activé, l'iPhone bloque les sons externes pour se concentrer sur votre voix. Votre interlocuteur vous remerciera, surtout si votre environnement est bruyant.

Si vous souhaitez désactiver ce mode, suivez les mêmes étapes et choisissez l'option "Standard" dans la liste.



Il convient de noter que, du moins pour l'instant, le mode Large spectre n'est pas disponible pour les appels cellulaires. Dans ce mode, l'iPhone fait exactement le contraire et intensifie la capture de tous les sons environnants pendant les appels. Les utilisateurs d'iPad et de Mac ont également accès aux deux modes lorsqu'ils utilisent FaceTime.

Autre nouveautés dans iOS 16.4

iOS 16.4 ne se limite pas qu’à cela et ajouté quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela inclut des dizaines de nouveaux emoji, des notifications pour les web apps, la prise en charge de la 5G seule, les liens aperçus Mastodon dans iMessage, la nouvelle architecture HomeKit, et bien plus encore.