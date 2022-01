Les prochaines nouveautés d'iOS 15 à venir sur iPhone en 2022

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

iOS

Alban Martin

1



Apple continue de publier au compte-goutte les nouveautés annoncées en juin dernier avec la première bêta d'iOS 15. En effet, depuis septembre et la version grand public, chaque nouveau firmware apporte son lot d'évolutions comme SharePlay avec iOS 15.1, Apple Music Voice Plan avec iOS 15.2, etc. Alors qu'iOS 15.4 va enfin débloquer la fonctionnalité Universal Control et rendre possible le déverrouillage de l'iPhone avec un masque, la firme en a encore sous le pied pour les prochains mois.

Quelles nouveautés doivent arriver sur iOS 15 ?

Nous avons fait les comptes pour lister les nouvelles fonctionnalités qui sont prévues sur iOS 15.4, iOS 15.5 ou iOS 15.6. Aucune surprise, mais un rappel toujours utile.

Permis de conduire dans l'application Wallet

Promis pour début 2022, les pièces officielles comme le permis ou la carte d'identité vont pouvoir être ajoutées à Wallet, du moins pour les résidents de certains États américains. Un moyen pratique d'avoir ses documents sur l'iPhone et sur l'Apple Watch. Si l'Arizona et la Géorgie seront les premiers servis, Apple avait rapidement précisé que le Connecticut, l'Iowa, le Kentucky, le Maryland, l'Oklahoma et l'Utah suivraient. D'autres États comme le Colorado, le Delaware, la Floride et la Louisiane proposent déjà leurs propres applications d'identification numérique et pourraient collaborer avec Apple pour intégrer l'application Wallet (Cartes en France).



Apple n'a pas encore activé la fonctionnalité dans la première version bêta d'iOS 15.4, il faudra peut-être attendre une version suivante comme iOS 15.5, le temps de gérer tous les aspects réglementaires. Quant à une sortie en France et en Europe, il va falloir plutôt tabler sur iOS 16...

Paiements CB sur l'iPhone

La semaine dernière, nous vous parlions du fait qu'Apple travaillait sur une nouvelle fonctionnalité qui transformerait l'iPhone en terminal de paiement sans matériel supplémentaire. Cette fonctionnalité permettrait à un iPhone d'accepter des paiements CB ou d'un autre iPhone en rapprochant les appareils.



Gurman de Bloomberg a déclaré qu'Apple pourrait commencer à déployer la fonctionnalité de paiement avec une mise à jour logicielle "dans les mois à venir", ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une fonctionnalité d'iOS 15, mais il est possible que la fonctionnalité soit annoncée dans le cadre d'iOS 16 à la WWDC 22 en juin.

Apple Music Classic

Durant l'été 2021, Apple a annoncé qu'elle s'était offert le service de streaming de musique classique Primephonic. Dans le cadre de ce rachat, la firme a déclaré qu'elle prévoyait de lancer en 2022 une application dédiée à la musique classique qui combine les meilleures fonctionnalités de Primephonic avec des fonctionnalités et des avantages supplémentaires.



On ne sait pas si l'appli Apple Music Classical sera mise à disposition des abonnés Apple Music sans frais supplémentaires ou si elle sera payante. L'application sera disponible pour les abonnés d'Apple Music "plus tard dans l'année".

Apple Maps

L'entreprise californienne a également annoncé qu'Apple Maps en 3D sera disponible dans les villes canadiennes de Montréal, Toronto et Vancouver plus tard cette année. Une bonne nouvelle qui devrait être suivi des villes françaises, mais plutôt avec iOS 16 comme nous le rapportions lors de notre article sur les iPhone et iPad compatibles avec iOS 16.

CarKey

Enfin, CarKey devrait enfin s'ouvrir au-delà de BMW avec Genesis, la marque haut de gamme de Hyundai. Le constructeur coréen prévoit de prendre en charge la fonction de clé de voiture numérique d'Apple, qui permet aux utilisateurs de verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule à l'aide d'un laissez-passer stocké dans l'application Wallet sur l'iPhone ou l'Apple Watch.

Voilà les nouveautés connues et attendues d'ici juin 2022. Qu'en pensez-vous ?