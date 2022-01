L'iPhone va prendre en charge les paiements en CB via NFC dès iOS 15.4

Il y a 1 heure (Màj il y a 8 min)

iOS

Julien Russo

Si vous suivez attentivement l'actualité Apple, vous avez probablement vu il y a quelques mois que la société Mobeewave a été rachetée par Apple pour 100 millions de dollars. La technologie révolutionnaire qu'a développée cette entreprise est capable de transformer n'importe quel smartphone en terminal de paiement électronique.

La prise en charge des paiements via la puce NFC dès iOS 15.4 ?

Aujourd'hui, chaque client Apple qui est dans un établissement bancaire compatible peut payer en Apple Pay en approchant son iPhone d'un TPE en magasin. D'un simple "BIP", vous réalisez une transaction sans sortir la carte bancaire de votre poche.

Si cela est basique et normal pour des millions de personnes, les choses vont bientôt aller plus loin, les ingénieurs d'Apple travaillent depuis plus de 2 ans à apporter un système de réception de paiement de carte bancaire.



En effet, Apple souhaite que votre iPhone puisse se comporter comme un TPE, vous saisissez une somme sur une application dédiée et une personne tierce approche sa carte bancaire pour réaliser un paiement sans contact. Vous avez un ami qui vous doit 50€, mais il n'a jamais le temps d'aller au distributeur pour retirer l'argent ? Demandez-lui de sortir sa carte bancaire et de l'approcher de votre iPhone pour qu'il vous paie !

Selon un rapport de Bloomberg, grâce au rachat de Mobeewave il y a 7 mois, Apple a fait un bond considérable dans le développement de cette technologie sur l'iPhone.

D'après le média, il est possible que cette fonctionnalité arrive dans iOS 15.4 qui sera disponible dans les prochains mois, Apple ne souhaiterait pas attendre iOS 16 à la rentrée 2022 pour proposer cette innovation.

Il n'est pas clair si l'option d'acceptation des paiements est marquée comme faisant partie d'Apple Pay, bien que l'équipe travaillant sur la fonctionnalité travaille au sein de la division des paiements d'Apple depuis qu'elle a été transférée de Mobeewave. On ne sait pas non plus si Apple a l'intention de s'associer à un réseau de paiement existant pour la fonctionnalité ou de la lancer seule. Apple pourrait commencer à déployer la fonctionnalité via une mise à jour logicielle dans les prochains mois La société devrait publier la première version bêta d'iOS 15.4 dans un proche avenir, qui devrait voir une version finale pour les consommateurs dès le printemps. Une porte-parole d'Apple a refusé de commenter.

On pourrait en savoir plus (peut-être) lors des annonces de l'iPhone SE 3 et de l'iPad Air 5G qui devraient avoir lieu au mois de mars 2022.

Si la fonction de réception des paiements arrive avec iOS 15.4, cela veut dire qu'Apple est en train de peaufiner les derniers détails avant un lancement sur tous les iPhone compatibles (ceux qui ont la puce NFC intégrée).