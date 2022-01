iPhone SE 3 : une disponibilité en avril, au plus tard en mai

Il y a 1 heure

iPhone

Julien Russo

Depuis la commercialisation de la première génération de l'iPhone SE, Apple a constaté qu'il y avait une véritable demande pour les smartphones de milieu de gamme. Souhaitant continuer à proposer son smartphone au tarif plus accessible pour augmenter sa part de marché aux États-Unis et à l'international, Apple va bientôt annoncer l'iPhone SE 3 avec le... modem 5G !

La sortie sera en fonction du rythme de la production

Les rumeurs l'annoncent depuis plusieurs mois, l'iPhone SE 3 va bientôt débarquer avec un processeur plus rapide et l'intégration de la 5G pour profiter de débits descendant et montant plus importants.

Ce qui reste encore flou pour le moment, c'est la date de disponibilité de ce nouvel iPhone, certains ont confirmé un lancement en mars, mais d'après les dernières indiscrétions, Apple pourrait prendre plus de temps que ce qui était prévu initialement.



L'analyste Ross Young a récemment déclaré que l'iPhone SE 3 n'arrivera pas au premier trimestre de 2022, mais plutôt au second à seulement quelques semaines avant la WWDC. Cette nouvelle information de Young provient directement de la chaîne d'approvisionnement, l'endroit le plus fiable pour connaître des nouveautés sur les futurs produits et quand ils sortiront.

Voici ce qu'a dit publiquement l'analyste au sujet de la date de lancement de l'iPhone SE 3 :

Le modèle Apple 5G SE commence la production d'écran ce mois-ci. La production du téléphone devrait commencer en mars. Cela signifie qu'un lancement est probable pour le deuxième semestre d'avril/début mai, avec des expéditions à partir de fin avril ou début mai.

Pour le moment, c’est encore imprécis, mais nous devrions avoir plus d'informations dans quelques semaines. L'iPhone SE 3 aura comme nouveauté :

La puce A15 Bionic (celle présente dans la gamme iPhone 13),

(celle présente dans la gamme iPhone 13), La connectivité 5G (le modem utilisé n'est pas précisé, mais il sera fourni par Qualcomm)

Du côté des petites déceptions, il ne faudra pas s'attendre à un design plus récent. Apple va conserver l'ancien design démodé des iPhone 8, c'est-à-dire celui avec les bords et le bouton Home qui intègre le capteur Touch ID.

Cette stratégie de ne pas apporter de modernité avec l'iPhone SE est volontaire, c'est essentiellement pour inciter les consommateurs à dépenser un peu plus pour partir sur les iPhone haut de gamme comme l'iPhone 13 mini et iPhone 13.