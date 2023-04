7% des iPhone vendus en avril 2023 proviennent des usines en Inde

Depuis plusieurs années, Apple a engagé une longue transition visant à éliminer progressivement la production "Made in China". Solide partenaire depuis le début des années 2000, la Chine ne représente plus aujourd'hui une solution fiable pour Apple. Avec les difficultés liées à la politique zéro Covid de Xi Jinping qui ont duré plus d'un an, Apple a compris qu'il était maintenant préférable de diversifier la localisation de ses usines d'assemblage et de ne plus miser toutes ses billes sur un seul pays.

Le "Made in India" avance à grande vitesse

Selon un rapport de Bloomberg, environ 7% des iPhone commercialisés dans le monde en avril 2023 ont été assemblés en Inde, dont une partie étant des iPhone 14. Cette statistique devrait augmenter dans les prochaines années, car Apple prévoit de construire davantage d'usines d'assemblage en Inde pour réduire sa dépendance à l'égard de la Chine. L'Inde est en train de devenir un centre majeur de la production pour Apple, la firme de Cupertino a déjà investi plus de 7 milliards de dollars dans l'assemblage de ses produits en Inde et au Vietnam.



Cette décision stratégique est principalement motivée par la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine, ainsi que par les préoccupations croissantes liées aux droits de l'homme en Chine. Selon les analystes, Apple estime que la production d'iPhone en Inde représentera environ 50% avec la Chine d'ici 2025.

Toutefois, tout n'est pas parfait pour Apple, la production en Inde comporte des défis logistiques, tels que l'approvisionnement en composants et la formation de la main-d'œuvre qualifiée afin de répondre efficacement aux exigences qualité des produits Apple. Pour résoudre ces problèmes, Apple travaille en étroite collaboration avec le gouvernement indien pour développer des compétences technologiques, accélérer les autorisations de travaux pour les usines et offrir des programmes de formation pour les travailleurs locaux. En contrepartie, le gouvernement indien demande à Apple de prendre de sérieux engagements envers la création d'emplois dans les zones les plus touchées par le chômage.



Est-ce que l'Inde arrivera à rivaliser avec le traditionnel "Made in China" dans un avenir proche ? Apple le souhaite et s'en donne les moyens avec d'importants investissements. Du côté de la Chine, on ne semble pas s'inquiéter de ce retournement de situation.



Pour le moment, la détermination que met Apple à abandonner le "Made in China" ne se constate pas chez les autres géants comme Samsung qui n'a pas changé ses habitudes pour l'assemblage de ses Galaxy, cela a toujours lieu dans les régions du Guangdong et de Tianjin en Chine. C'est le cas aussi chez Oppo, Xiaomi et Huawei qui privilégient évidemment la fabrication locale comme il s'agit d'entreprises ayant leurs sièges sociaux en Chine.



