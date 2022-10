Les exportations d'iPhone depuis l'Inde vont doubler d'ici mars 2023 à 2,5 milliards

Les exportations d'iPhone depuis l'Inde se sont élevées à plus d'un 1 milliard de dollars au cours des cinq mois écoulés depuis avril, alors que le pays continue dans sa stratégie de devenir un important centre de fabrication de produits électroniques pour Apple. Et d'après Bloomberg, ce chiffre va doubler dans les six prochains mois.

Une future plaque tournante pour Apple

Selon les sources du journal américain, les expéditions d'iPhones fabriqués en Inde vers l'Europe et le Moyen-Orient devraient atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici mars 2023, soit presque le double des 1,3 milliard de dollars d'iPhones exportés par le deuxième pays le plus peuplé monde au cours de l'année jusqu'en mars 2022.

Bien que modeste par rapport à la Chine, la trajectoire de la production d'iPhone en Inde témoigne de la force politique du Premier ministre Narendra Modi et de la volonté d'Apple d'investir dans le pays comme alternative à l'hégémonie de l'assemblage électronique chinois et aux problèmes géopolitiques perturbateurs qui en découlent.



La croissance de la production et des exportations d'Apple montre que l'Inde prend progressivement une place importante dans la stratégie "China plus one" de l'entreprise, a déclaré à Bloomberg Navkendar Singh, analyste chez IDC, spécialiste des technologies. "Et pour l'Inde, c'est un grand signe du succès de son programme d'incitations financières".



Les partenaires d'assemblage taïwanais d'Apple, Foxconn, Wistron et Pegatron, ont tous des usines de fabrication d'iPhone en Inde, où sont produits les modèles iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 et, plus récemment, iPhone 14. Apple a récemment annoncé avoir commencé l'assemblage de l'iPhone 14 en Inde, tout en réduisant le délai entre la production chinoise et indienne de plusieurs mois à seulement quelques semaines.



En diversifiant ses lignes de production hors de Chine, Apple joue un jeu de longue haleine qui n'aura pas d'impact majeur sur sa chaîne d'approvisionnement avant plusieurs années. Bloomberg a récemment indiqué qu'il faudrait environ huit ans pour déplacer seulement 10 % de la capacité de production d'Apple hors de Chine, où sont encore fabriqués environ 98 % des iPhones, sans parler des iPad et des Mac.