Le prix du changement de batterie de l'iPhone va augmenter dès mars 2023

Mauvaise nouvelle pour ceux qui préfèrent changer de batterie plutôt que de renouveler leur iPhone au bout de 2 ou 3 ans d'utilisation. Apple va prochainement augmenter le prix de la prestation de changement de batterie dans ses Apple Store. Cette évolution tarifaire va avoir lieu dès le mois de mars 2023 et ça concernera les États-Unis et probablement la France.

Vous avez encore du temps pour changer votre batterie à l'ancien tarif

Comme toutes les autres batteries dans des appareils électroniques, la batterie de l'iPhone voit sa durée de vie diminuer au fil des cycles de recharge que vous faites au quotidien. Apple propose dans les réglages de votre iPhone, une visibilité sur l'état de votre batterie, à travers un pourcentage, vous pouvez rapidement voir si votre batterie est vraiment usée ou si elle est encore en bonne santé.



Si vous constatez que l'état est à 80% ou moins, il est peut-être intéressant de vous rendre en Apple Store afin de la changer et retrouver une meilleure autonomie. Cette prestation qui est courante dans les boutiques physiques du géant californien va augmenter de prix dans quelques mois. En effet, Apple a annoncé que le prix va évoluer aux États-Unis, celui-ci va passer de 69 dollars à 89 dollars, soit une évolution tarifaire de 20 dollars !



Cette hausse de prix va sans aucun doute concerner la France et les autres pays européens. Dans le passé, Apple a toujours modifié sa grille tarifaire pour les interventions SAV dans l'ensemble des pays, une approche logique puisque ce ne serait pas normal qu'un pays paie plus cher qu'un autre pour la même prestation.

Les iPhone 14 ne sont pas concernés

Selon Apple, le prix des remplacements de batterie hors garantie pour tous les modèles d'iPhone 13 et iPhone 12, en plus des modèles d'iPhone précédents, augmentera de 20 dollars à partir du 1er mars 2023.

Pour ceux qui ont pris l'AppleCare ou AppleCare+ lors de l'achat de leur iPhone, il n'y a aucune modification. Les clients continueront à ne pas payer le remplacement de batterie, à condition que celle-ci soit à un niveau inférieur à 80% dans l'état.



