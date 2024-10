Dès le mois d'avril, Apple mettra à jour les iPhone sans ouvrir les boîtes

Quand vous achetez un nouvel iPhone, celui-ci peut ne pas avoir la dernière mise à jour d'iOS, c'est pour cette raison que vous avez parfois une invitation à télécharger une mise à jour lors de l'activation de votre iPhone. Cette approche n'est pas optimale pour l'expérience utilisateur, quand un nouveau client active son iPhone, il n'a pas envie d'attendre 5 à 10 minutes qu'une mise à jour se télécharge puis s'installe, il préfère directement appliquer sa sauvegarde ou transférer ses données. Apple va prochainement résoudre ce problème qui existe depuis la toute première génération d'iPhone !

La mise à jour à distance, sans sortir l'iPhone de sa boîte

Selon un récent rapport de Bloomberg, et comme annoncé fin 2023, la firme de Cupertino va commencer le déploiement du service "Presto avec Apple" dès le mois prochain aux États-Unis. Ce nouveau service ne concernera pas les clients directement, mais plutôt les Apple Store, Presto permettra aux boutiques de mettre à jour un stock d'iPhone sans avoir besoin d'enlever le blister et de sortir les iPhone de leur boîte.



L'avantage de ce nouveau service, ce sera de proposer systématiquement la dernière mise à jour avant que l'iPhone atterrisse entre les mains du client. Pour Apple, c'est l'assurance que le client parte du bon pied avec les derniers correctifs de sécurité, les corrections de bugs et éventuellement les problèmes d'activation comme on a pu le voir sur de précédents lancements d'iPhone.

Un déploiement progressif

L'objectif d'Apple est que Presto soit disponible dans toutes les boutiques américaines avant le lancement des iPhone 16 à la rentrée. Le déploiement de ce nouveau service est décrit par le rapport comme étant progressif, quelques Apple Store américains auront accès à Presto dès le mois prochain, la totalité des Apple Store aux US auront Presto en juillet.



En ce qui concerne le fonctionnement de "Presto avec Apple", il est expliqué que les Apple Store recevront une sorte de casier métallique où les employés devront placer la boîte de l'iPhone au milieu. Il n'est pas précisé comment transiteront les données pour la mise à jour, mais on parle d'une possibilité via MagSafe ou une autre technologie sans fil. Une fois la mise à jour terminée, le service procèdera à l'arrêt de l'iPhone afin de conserver un peu d'autonomie lors du déballage de l'iPhone.



Presto est une sorte de meuble qui peut accueillir jusqu'à 6 boites d'un coup et qui met un peu de moins de trente minutes pour mettre à jour chaque iPhone.



Pour ses débuts, le service "Presto avec Apple" sera une exclusivité américaine, il ne sera disponible que dans les Apple Store aux États-Unis. Cependant, il devrait se déployer prochainement dans les Apple Store à l'international.