L’iPhone 16 aura un cadre ultra-mince pour un écran toujours plus grand

Il est bien loin le temps où les iPhone proposaient des bordures en haut et en bas de l’écran. Désormais, Apple (comme ses concurrents) mise sur des écrans avec des bordures les plus fines possibles. L’objectif est toujours le même, proposer un écran plus grand et immersif.

Les iPhone 16 auront un cadre encore plus fin

Apple prévoit d’introduire une petite avancée au niveau de l’écran avec ses iPhone 16. En exploitant une méthode révolutionnaire pour minimiser l’épaisseur du cadre, l’entreprise entend proposer des iPhone dotés d’écrans plus grands. Cette initiative est rendue possible grâce à l’adoption de la Border Reduction Structure (BRS), une technologie sophistiquée destinée à comprimer le câblage en cuivre et ainsi réduire la largeur des bordures de l’écran.



L’intégralité de la gamme iPhone 16, attendues pour le second semestre de l’année, bénéficiera de cette amélioration, ce qui va offrir aux utilisateurs une expérience visuelle immersive inégalée.

La mise en œuvre de la BRS n’a pas été sans obstacles, les efforts initiaux pour intégrer cette technologie dans la série iPhone 15 ont été entravés par des contraintes liées à la dissipation thermique. Cependant, des avancées récentes dans la gestion thermique ont permis de surmonter ces difficultés, rendant ainsi possible l’ambition d’Apple de doter ses iPhone d’écrans aux cadres ultra-minces. L'avancée vue sur l'iPhone 15 Pro sera donc plus probante que jamais.



L’iPhone 16 Pro est prévu avec un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max devrait atteindre 6,9 pouces. Ces mesures, correspondant respectivement à 6,27 pouces pour le Pro et 6,85 pouces pour le Pro Max.



