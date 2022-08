Apple pourrait volontairement rendre difficile la disponibilité des iPhone 14 Max

Avec la gamme iPhone 14, un grand chamboulement va avoir lieu. Apple va proposer pour la première fois un iPhone avec un écran de 6,7 pouces qui n'aura pas la mention "Pro", ce qui veut dire que les clients pourront avoir l'écran le plus grand, sans devoir se rapprocher de l'iPhone le plus coûteux ! Si c'est une bonne nouvelle, l'analyste Ross Young communique des informations assez inquiétantes sur la disponibilité de l'iPhone 14 Max à son lancement !

Vers des ruptures de stock pour ce modèle d'iPhone 14 ?

Plus que quelques semaines d'attente avant le traditionnel Apple Event de la rentrée, le géant californien devrait profiter de ce grand rendez-vous pour présenter de nouvelles Apple Watch, mais aussi la nouvelle gamme "iPhone 14".

Au programme, nous retrouverons un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max, une approche presque identique à celle des années précédentes, mais cette fois-ci, Apple devrait supprimer l'iPhone 14 mini !



D'après les dernières rumeurs sur la production de la prochaine génération d'iPhone, tout se passerait bien pour le moment, il n'y a aucun retard constaté et les fournisseurs arrivent à suivre le rythme très intense des commandes d'Apple pour les composants.



Cependant, si on en croit un récent tweet de l'analyste Ross Young, les consommateurs qui projettent déjà d'acheter l'iPhone 14 Max dès sa sortie pourraient être très déçus... En effet, l'organisation d'Apple pour ses commandes d'écrans est assez spéciale, la stratégie qu'adopte le géant californien semble avoir pour objectif de réduire la production de l'iPhone 14 Max.

Comme le révèle Young, la répartition des commandes d'écrans pour les iPhone 14 entre juin et septembre 2022 se divise de cette manière :

28% des expéditions d'écrans concernent l'iPhone 14 Pro Max

26% des expéditions d'écrans concernent l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro

19% des expéditions d'écrans concernent l'iPhone 14 Max

Ce qui est étrange, c'est qu'on retrouve énormément de clients Apple qui expriment déjà leur choix de renouveler leur iPhone vers l'iPhone 14 Max, ce smartphone devrait rencontrer un gigantesque succès, car il aura le plus grand écran de la gamme à un prix plus accessible que les précédentes années.



Cette décision d'Apple pourrait être faite exprès, la firme de Cupertino a conscience que les écrans de 6,7 pouces attirent beaucoup les clients, l'iPhone 14 Max pourrait faire de l'ombre à l'iPhone 14 Pro Max qui sera vendu plus cher avec la même taille d'écran. La suspicion qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'Apple produise moins d'iPhone 14 Max afin de créer un effet de "rareté" et inciter les consommateurs à viser plus haut en procédant à l'acquisition de l'iPhone 14 Pro Max !



Toujours selon Ross Young, les livraisons d'écrans pour l'iPhone 14 Max devraient repartir à la hausse dès le mois de septembre, cela veut dire que si les stocks d'iPhone 14 Max risquent d'être compliqués au lancement, ce sera une question de quelques semaines avant que les Apple Store et les revendeurs en reçoivent des palettes entières.