Apple va rendre l’iPhone 14 Pro plus exclusif que jamais

On ne parle que de lui, encore et toujours. À trois jours du keynote de l’iPhone 14, nous savons tout sur la prochaine gamme, les nouveautés matérielles, les ajouts logiciels, les coloris et même les prix. Justement, malgré une augmentation quasi certaine de la grille tarifaire, il y a une bonne nouvelle pour les futurs clients des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, leur telephone sera véritablement « Pro », marquant une nette différence avec le reste de la gamme.

Comme l’iPhone X à son époque

Apple serait, en quelque sorte, en passe de créer une nouvelle gamme. C’est un peu ce que nous avions vécu il y a cinq ans avec l’iPhone X et l’iPhone 8. Les deux appareils partageaient la vedette lors du keynote du 12 septembre 2017 ainsi que quelques composants, mais l’iPhone X avec son tarif bien plus haut perché apportait un nouveau design et des fonctionnalités exclusives. L’iPhone 14 Pro devrait faire le même effet avec une nette différence en termes de prix et, surtout, de fiche technique.

L'augmentation de prix qui fait plaisir aux clients

On ne peut pas reprocher à Apple d'avoir prévu d'augmenter les prix de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max ; pas mal de choses ont changé depuis les 999$ ou 1159€ de l’iPhone X. L'inflation et les pénuries d'approvisionnement ont poussé les prix des composants plus haut que jamais, et bien sûr, il y a toute cette histoire de pandémie. Jusqu’ici, Apple avait su maintenir le coût final, mais cela devrait changer cette année.



L'augmentation du prix de l'iPhone 14 Pro permettra à la société de Tim Cook de, non seulement maintenir tout ou partie de sa marge face à l’inflation, mais aussi d'ajouter davantage de fonctionnalités véritablement "Pro" grâce à budget plus confortable. Apple aurait prévu notamment une énorme mise à niveau de l'appareil photo cette année avec un capteur principal de 48 mp capable d'enregistrer des vidéos 8K, aux côtés d'un nouveau design sans encoche, de la puce A16 à l'intérieur, de l’écran amélioré (toujours allumé), la charge plus rapide et plus encore.



Comme lors de la sortie de l'iPhone X, cela signifie que les clients à la recherche du "nouveau" design et de la dernière innovation devront dépenser plus. L'iPhone 14 Pro abandonnera l'encoche au profit d'un nouveau design pilule + trou capable d'afficher plus d'informations, tandis que l'iPhone 14 conservera le look des iPhone 13.



Si l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont plus chers, cela pourrait refroidir certains acheteurs, alors que d’autres y verront le moyen de se démarquer avec un produit encore plus haut de gamme, voire de luxe. C'est un levier important qui avait permis à la firme de Cupertino de cartonner avec l'iPhone X, l'appareil étant régulièrement en rupture de stock lors de ses six premiers mois de commercialisation.



En revanche, il sera difficile de comprendre que l'iPhone 14 le plus abordable sera 100 € plus cher, sans réelle nouveauté. Sauf ceux qui voulaient un grand écran sans mettre 1259€, l’iPhone 14 Plus / Max prenant la place de l’iPhone 14 mini.



Apple pourrait également augmenter les capacités de stockage de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max pour mieux faire passer la pilule (vous aurez remarqué le petit jeu de mot). Actuellement, l'iPhone 13 Pro est proposé avec une capacité de stockage de 128 Go de base, mais il se murmure que l'iPhone 14 Pro pourrait être équipé de 256 Go. Les rapports à ce sujet se contredisent chaque semaine.



En tout cas, voici notre avis sur les prix :

iPhone 14 : 959€

iPhone 14 Max : 999€

iPhone 14 Pro : 1259€

iPhone 14 Pro Max : 1359€

Allez-vous payer le prix fort pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max ? Rendez-vous mercredi 7 septembre pour le keynote Apple de rentrée avec les iPhone 14 et les Apple Watch 8.