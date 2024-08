La décision de prendre en charge le RCS sur iOS ne serait pas liée à l'Europe, mais à la Chine !

Il y a quelques mois, Apple révélait publiquement son intention de prendre en charge le RCS afin de proposer une expérience similaire à iMessage entre les utilisateurs iOS et Android. Immédiatement, tout le monde a pensé que cela était lié à la Commission européenne qui bouscule énormément Apple pour changer ses pratiques. Selon un récent rapport, cette décision inattendue du côté d'Apple serait plus lié à la Chine qui aurait mis un "coup de pression" à l'entreprise.

Le RCS sur iOS grâce à la Chine ?

En 2024, Apple va intégrer le support de la norme Rich Communication Services (RCS) à son application Messages sur iOS. Cette évolution, longtemps demandée par la communauté, a suscité une vague de spéculation quant aux motivations derrière cette décision, notamment autour de l'influence potentielle de l'Union européenne. Toutefois, un nouveau rapport vient contredire cette théorie, pointant plutôt vers la pression politique exercée par la Chine comme catalyseur principal de ce changement de cap.



John Gruber, auteur du blog Daring Fireball, remet en question l'idée répandue selon laquelle l'Europe aurait joué un rôle déterminant dans l'adoption du RCS par Apple. Le Digital Markets Act (DMA) de l'UE, vise à réguler les plateformes numériques pour assurer une concurrence équitable au sein de l'Union européenne, il ne mentionne pas spécifiquement le RCS, il n'y prête même aucune importance. Gruber critique ainsi l'hypothèse d'une contrainte européenne poussant Apple vers le RCS, qualifiant cette interprétation d'illogique.

Selon Gruber, c'est en réalité la pression exercée par la Chine qui aurait incité Apple à adopter le RCS en 2024. Cette pression s'inscrit dans un contexte où les opérateurs chinois (soutenus par une législation de 2023) exigent le support du RCS pour les nouveaux appareils 5G. Cette loi exprime la volonté du gouvernement chinois d'adopter des standards de communication uniformes, sans pour autant accorder d'importance au cryptage des données, malgré les préoccupations en matière de surveillance et de protection de la vie privée.



La décision d'Apple d'adopter le RCS, malgré l'absence de cryptage de bout en bout qui caractérise ce protocole, souligne un alignement stratégique sur les attentes du marché chinois plutôt que sur les standards de sécurité et de confidentialité habituellement privilégiés par l'entreprise.



Alors que tout le monde pensait que l'Union européenne avait influencé la décision d'Apple d'intégrer le RCS, il apparaît que les motivations d'Apple pour cette intégration résident principalement dans les exigences du gouvernement chinois. Le rapport de John Gruber semble donc logique et se base sur des informations concrètes. On sait également que le marché chinois (qui est l'un des plus importants dans le monde pour Apple) est souvent déclencheur de changement dans la politique d'Apple, ça a d'ailleurs été le cas l'année dernière avec le paramètre AirDrop qui a été revu suite à des problèmes de propagande anti-gouvernement en Chine.