Comment activer le nouveau son de démarrage sur iPhone 14

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Tutoriels et Astuces

Voici comment activer la nouvelle fonctionnalité sur les téléphones Apple 2022, à savoir l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max :

Apple a ajouté une petite musique de démarrage et d'arrêt en tant que fonctionnalité d'accessibilité après que de nombreux utilisateurs aveugles et malvoyants aient demandé à l'entreprise un moyen clair de savoir si leur iPhone avait redémarré. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut les activer, comme le son sur Mac qui est revenu avec les modèles M1. Avant tout, voici ce qu'Apple a choisi comme son :

Pour sa nouvelle gamme d'iPhone 14, Apple a ajouté une fonction d'accessibilité optionnelle qui émet un son lorsque l'iPhone est allumé et éteint. Comme nous vous le partagions après le keynote , l'iPhone imite ainsi le Mac avec une petite mélodie de démarrage. Voici comment l'activer pour ceux que cela intéresse.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.