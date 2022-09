L'iPhone 14 peut émettre un son au démarrage comme un MacBook

Si certains penseront à un clin d'œil de la part d'Apple, c'est en réalité une nouvelle option d'accessibilité pour les personnes malvoyantes. L'iPhone 14 sous iOS 16 peut émettre un son lors du démarrage, semblable à ce que propose le Mac.

Il semblerait que cela soit une simple option d'accessibilité mais comme beaucoup d'autres, elle peut être activée par tout le monde. Comme l'a déniché Steven Aquino sur Twitter, l'iPhone 14 sous iOS 16 propose une nouvelle fonctionnalité dans la partie Accessibilité.



En l'activant, l'iPhone 14 va émettre un son lorsque vous l'allumez et qu'il était complètement éteint. Un processus qui rappelle celui utilisé lors de l'allumage d'un Mac. Initialement, c'est une réponse aux nombreux clients aveugles et malvoyants qui réclament depuis pas mal de temps une option qui permet facilement d'identifier le démarrage de l'iPhone.



Bien évidemment, vous pouvez l'activer uniquement pour le plaisir, même si vous ne devriez pas l'entendre souvent. Hormis pour une mise à jour ou si l'on tombe en panne de batterie, notre iPhone est rarement éteint. En attendant, voici un premier aperçu du bruit en question.

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA

iPhone 14 accessibility tidbit: Apple has added a Mac-like startup chime when you boot the phone. My understanding is a lot of Blind and low vision people, even inside the company, wished for a concrete way to tell whether their phone restarted.