Apple étudie un écran fLCoS pour ses lunettes AR/VR+

Alors qu'Apple continue d'explorer l'utilisation des écrans LCoS (cristaux liquides sur silicium) dans les futurs appareils à venir comme les casques Vision et les Mac, un nouveau brevet publié en Europe démontre que la firme travaille également en parallèle sur une technologie d'affichage similaire qu'elle désigne sous le nom de panneau d'affichage à cristaux liquides ferroélectriques sur silicium (fLCoS). L'équipe d'Apple chargée des écrans travaille sur cette technologie depuis 2020. Le brevet a été publié en Europe le 16 août 2023.

Le futur du Vision Pro

Apple note dans son brevet que ce genre d'affichage est principalement destiné à des appareils électroniques à porter sur la tête, avec un ou plusieurs écrans proches des yeux. Vous vous en doutez, le dispositif en question peut être une paire de lunettes Apple Glass ou un casque comme le Vision Pro, mélangeant réalité augmentée et réalité virtuelle, qui permet à l'utilisateur de voir à la fois des images générées par ordinateur et des objets du monde réel dans l'environnement de l'utilisateur.

Techniquement, l'écran se compose d'un module d'affichage et d'un guide d'ondes. La partie affichage intègre un modulateur spatial de lumière tel qu'un panneau à cristaux liquides ferroélectriques sur silicium (fLCOS) et une optique d'éclairage intégrant des diodes électroluminescentes (DEL). La lumière d'éclairage peut être dotée d'une polarisation linéaire transmise au panneau d'affichage fLCoS. Le panneau d'affichage fLCoS module alors les données d'image sur la lumière d'éclairage pour produire une lumière d'image, le guide d'ondes se chargeant d'acheminer l'ensemble vers la sortie.



Apple explique que l'écran fLCoS comprend au moins une couche de cristaux liquides ferroélectriques (fLC) et un fond de panier. Afin de maximiser la réflectance de l'écran en question et donc les performances optiques de l'affichage, le fond de panier peut être un fond de panier en argent ou un fond de panier à miroir diélectrique. De plus, le fond peut avoir un espace de cellule qui est égal à une longueur d'onde divisée par quatre fois la biréfringence de la couche de fLC. Afin d'optimiser davantage la performance optique de l'affichage, la longueur d'onde utilisée pour déterminer l'écart de cellule peut être une longueur d'onde verte comprise entre 500 nm et 565 nm.



Par rapport à l'affichage LCD ou OLED, la vitesse de commutation très élevée du cristal liquide ferroélectrique (40 µs) permet une modulation rapide de la lumière pour créer des couleurs et des niveaux de gris sans séparation spatiale du faisceau RVB et sans sous-pixels. Comprenez que l'image est encore plus nette et plus fidèle que jamais.



Le brevet d'Apple n'est qu'une piste parmi d'autres. Mais le futur semble s'inscrire dans ce genre de technologie qui permet de contrôler plus finement chaque pixel.



Le premier produit de la marque à en profiter sera certainement le successeur du Vision Pro sous forme de lunettes Apple Glass, mais ne l'attendez pas avant plusieurs années. Actuellement, il est équipé de deux écrans micro-OLED 4K (à ne pas confondre avec du microLED).