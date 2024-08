Decathlon sera présent sur l'Apple Vision Pro

L'un des intérêts de l'Apple Vision Pro, ça va être le shopping en ligne. Grâce à sa puissance dans le domaine de la réalité augmentée, les consommateurs vont pouvoir visualiser un vêtement, un vélo, un équipement sportif... dans leur salon sans avoir besoin de se déplacer en magasin. Decathlon fait partie des acteurs qui ont compris le potentiel d'une application visionOS pour augmenter le volume de ventes. Le groupe français vient d'annoncer à travers une vidéo sur YouTube sa présence dans l'App Store de visionOS.

Decathlon Shopping sur le

Vision Pro

Grâce à la popularité du Vision Pro et l'engouement gigantesque des américains, de plus en plus de développeurs et grandes entreprises ont envie de s'investir dans la création d'une application optimisée pour l'ordinateur spatial. Decathlon fait partie des acteurs d'e-commerce qui croient au potentiel du Vision Pro pour augmenter leurs ventes et capter l'attention d'une clientèle "geek".



Dans une vidéo publiée sur YouTube, Decathlon présente son application visionOS. L'objectif d'une telle app est de proposer une toute nouvelle expérience de shopping aux utilisateurs, la possibilité de visualiser en face d'eux le produit qui les intéresse dans le catalogue.

Grâce à cette méthode, les clients de Decathlon peuvent se rendre plus facilement compte de la taille d'une trottinette électrique, de la taille d'une basket en mettant leur pied à côté... Les possibilités sont nombreuses et permettent d'éviter le déplacement en magasin, surtout quand le temps dans la semaine est limité à cause du travail et des enfants à gérer.



Autre utilité de cette application, ce sont les équipements à placer chez soi. Vous souhaitez faire une salle de sport, mais vous avez peur que le tapis de course soit trop grand dans votre pièce ? Vous pouvez bien sûr vérifier les dimensions du produit, mais cela vous prendra plus de temps que si vous ouvrez l'application Decathlon sur votre Apple Vision Pro et que vous projetez le tapis de course à l'emplacement où vous souhaitez l'installer.



Au-delà de la visualisation des produits en réalité augmentée, l'application Decathlon vous présentera la fiche produit complète avec l'image du produit, la description, le prix... Vous aurez aussi la possibilité de trouver l'adresse d'un magasin aux alentours de chez vous.



Decathlon rejoint donc IKEA qui s'intéresse aussi à la réalité augmentée pour le commerce en ligne. Le géant suédois propose depuis plusieurs années une application iOS qui exploite le LiDAR de l'iPhone pour avoir un aperçu d'un meuble dans une pièce de son logement. Amazon également propose cette expérience sur certains produits vendus dans son application iOS. Et si la réalité augmentée était l'avenir du shopping en ligne ?