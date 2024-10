Vision Pro : les plaintes pour maux de têtes, douleurs au cou… au cœur d’un rapport aux US

Chaque personne réagit différemment au port d’un casque de réalité augmentée/virtuelle, certains ne vont avoir aucun souci et d’autres vont enchaînés les mots de têtes, les douleurs oculaires… Face à ce phénomène, Apple ne peut pas faire grand chose, à part donner des conseils d’utilisations pour que l’expérience Vision Pro soit meilleure.

Le Vision Pro au cœur d’un nouveau rapport peu valorisant

La technologie immersive a franchi un nouveau seuil avec l’arrivée de l’Apple Vision Pro, promettant une expérience utilisateur sans précédent. Cependant, ce progrès ne vient pas sans son lot d’inconvénients, notamment en ce qui concerne la santé des utilisateurs. Un rapport de MarketWatch met en lumière les plaintes croissantes des propriétaires de l’Apple Vision Pro aux États-Unis.



Les utilisateurs du Vision Pro d’Apple font état d’une série de problèmes de santé préoccupants suite à l’utilisation quotidienne de l’ordinateur spatial. Les plaintes comprennent des maux de tête, des douleurs aux cervicales, l’apparition de cernes très marqués, des douleurs au bas du crâne et dans le haut du dos, ainsi qu’une fatigue oculaire prononcée. Une cause majeure de ces désagréments serait attribuée au poids de l’équipement, générant une pression inhabituelle sur différentes parties du corps.

Parmi les cas documentés, celui d’Emily Olman, responsable marketing chez Hopscotch Interactive, est particulièrement frappant. Après une session d’utilisation du Vision Pro, elle a remarqué l’apparition de sévères cernes sur son visage, une conséquence directe de la pression exercée par l’appareil sur les joues. Des témoignages similaires abondent sur internet, ce qui montre qu’elle n’est pas un cas isolé.

Solutions et recommandations

Face à cette situation, des solutions commencent à émerger. L’utilisation d’une sangle supplémentaire proposée par Apple, positionnée sur le dessus du crâne, s’est révélée efficace pour mieux répartir le poids du casque, allégeant ainsi le fardeau sur les points de pression critiques.



À la rédaction d’iPhoneSoft, nous avons l’Apple Vision Pro depuis la fin du mois de février et nous ne subissons pas la majorité des problèmes remontées sur les forums d’entraide. Toutefois, la fatigue oculaire, voire même les douleurs oculaires sont bien présentes après plus d’une heure d’utilisation.



Conscient des enjeux, Apple conseille aux utilisateurs du Vision Pro de prendre des pauses régulières, idéalement toutes les 20 à 30 minutes durant les premières semaines d’utilisation et de cesser immédiatement l’usage de l’appareil en cas de sensations désagréables.



L’innovation apportée par l’Apple Vision Pro est indéniable, mais elle pose également de sérieuses questions sur les impacts physiques. Alors que l’industrie cherche à minimiser ces effets secondaires, les utilisateurs sont invités à adopter des mesures préventives et à rester attentifs à leur santé lors de l’utilisation de casques AR/VR.