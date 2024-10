Amazon sort les grosses promotions sur ses Fire TV, enceintes Echo... jusqu'à -65% !

Echo Dot (5e génération, modèle 2022)



L'enceinte connectée offre un son puissant avec des voix claires et des basses profondes pour une expérience immersive. Elle permet d'écouter de la musique, des podcasts et des livres audio via Amazon Music, Apple Music, Spotify, et bien d'autres, en Wi-Fi ou Bluetooth. Alexa est intégrée pour répondre aux questions, contrôler les appareils connectés et simplifier les tâches quotidiennes avec des routines. Elle peut être synchronisée avec d'autres appareils Echo ou un Fire TV pour une expérience cinéma améliorée. Elle inclut des options de protection de la vie privée et est conçue avec des matériaux recyclés et un emballage respectueux de l'environnement.



Prix : disponible dès maintenant à 22,99€ au lieu de 64,99€ (-65%)

Amazon Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV)



La nouvelle version du Fire TV Stick offre une puissance supérieure de 50 % pour un streaming rapide en Full HD. Livré avec une télécommande vocale Alexa, elle permet de contrôler la TV et la barre de son, avec des boutons prédéfinis pour un accès rapide aux applications. Le son Dolby Atmos est pris en charge pour une expérience immersive. Il propose des milliers d'applications, avec accès illimité pour les membres Prime, et inclut la TV en direct et des options de streaming gratuit.



Prix : disponible dès maintenant à 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

Blink Outdoor, Caméra de surveillance HD sans fil, résistante aux intempéries



La Blink Outdoor est une caméra de surveillance HD sans fil alimentée par piles avec une autonomie pouvant atteindre deux ans. Résistante aux intempéries, elle assure une surveillance jour et nuit grâce à la vision nocturne infrarouge. Personnalisez les zones de détection de mouvement et recevez des notifications sur votre téléphone. Avec l'audio bidirectionnel et la vidéo en direct, vous pouvez voir, entendre et parler à vos visiteurs en temps réel. Facile à configurer, elle fonctionne avec Alexa et propose un stockage Cloud ou local des enregistrements.



Prix : disponible dès maintenant à 39,99€ au lieu de 99,99€ (-46%)

Nouvel Amazon Echo Spot (modèle 2024)



L'Echo Spot est un réveil connecté élégant avec Alexa, offrant un son puissant et personnalisable. Consultez l'heure, la météo, et contrôlez vos appareils connectés d'un simple coup d'œil. Profitez de musique, podcasts et livres audio avec un son riche et des basses profondes. Configurez des routines pour un réveil en douceur et contrôlez facilement vos appareils domestiques compatibles. Doté de protections pour la vie privée et conçu avec des matériaux recyclés, il allie technologie et durabilité.



Prix : disponible dès maintenant à 59,99€ au lieu de 94,99€ (-37%)

Blink Video Doorbell + Blink Sync Module 2



La Blink Video Doorbell est une sonnette connectée avec vidéo HD 1080p jour et nuit, audio bidirectionnel et notifications personnalisées. Elle offre jusqu'à deux ans d'autonomie avec des piles AA et peut être connectée à un carillon existant ou utilisée avec une Blink Mini 2. Résistante aux intempéries (IP54), elle s'installe facilement et fonctionne avec Alexa pour répondre à la porte à distance. Clips vidéo enregistrés dans le Cloud ou localement via Blink Sync Module 2.



Prix : disponible dès maintenant à 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Nouvelle Blink Mini 2 | Caméra de surveillance



La Blink Mini 2 est une caméra de surveillance HD 1080p avec vision nocturne en couleur et audio bidirectionnel, offrant une surveillance en direct via l'application Blink. Elle est adaptée à une utilisation extérieure avec un adaptateur résistant aux intempéries et propose des notifications de mouvements en temps réel. Facile à installer, elle peut aussi servir de carillon pour la Blink Video Doorbell.



Prix : disponible dès maintenant à 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)