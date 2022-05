Xiaomi dévoile sa première manette Bluetooth

Guillaume Gabriel

Et si Xiaomi se lançait réellement dans le gaming ? Le marché du jeu vidéo intéresse de plus en plus les entreprises, en témoigne l'arrivée récente de Netflix avec le lancement d'un service de jeux sur mobiles pour ses abonnées.

Cette fois, la firme chinoise veut entrer dans le dur avec l'arrivée de sa première manette Bluetooth à destination des PC, mais également des mobiles et box TV.

La Gamepad Elite Edition, première manette signée Xiaomi

On le sait, ces dernières années, Xiaomi a pris une place importante dans le high-tech, notamment grâce à ses accessoires et produits vendus à prix intéressants. Il semblerait que la firme chinoise veuille aller encore plus loin en se lançant désormais sur le marché du gaming.



Avec sa Xiaomi Gamepad Elite Edition, la société lance sa première manette Bluetooth 5.2 qui fonctionne sous Linux, Windows et Android. Pour le moment, l'accessoire n'est donc pas compatible avec l'écosystème d'Apple, mais on imagine que cela viendra dans le futur avec la certification MFi.



La manette est très simple, que ce soit par son design que par ses fonctionnalités : des boutons Start, Select, A, B, X et Y, des gachettes, deux joysticks, mais également une croix directionnelle. Pour un certain confort d'utilisation, un support pour téléphone peut être accroché au port USB-C.



Vendue aux alentours de 50 euros, elle est disponible en Asie. Une internationalisation est prévue, sans plus de précisions sur la date.