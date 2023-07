Apple dévoile une première image du film de F1 avec Brad Pitt

Apple Studios a dévoilé une première image du très attendu film sur la Formule 1 de et avec Brad Pitt. Le film sans titre, qui met également en scène Damson Idris, la star de Snowfall, se déroule dans le monde de la course automobile d'élite. Brad y incarne un ancien pilote de F1 qui revient courir pour l'équipe fictive APXGP, une équipe moyenne, aux côtés du personnage d'Idris.

Un film sur la Formule 1

Le film est produit en collaboration avec la F1 et sera tourné pendant et autour des week-ends de Grand Prix. L'idée est de capter l'attention des millions d'amateurs, alors que Netflix a sorti une série documentaire dramatique nommée "Drive to Survive" en 2019.

Le film est produit par Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment et la bannière Dawn Apollo Films du septuple champion de F1 Sir Lewis Hamilton. Rappelons que le personnage d'Idris est apparemment inspiré par le pilote britannique, qui a déjà déclaré que ce film serait "le meilleur film de course automobile qui ait jamais existé".

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp — Formula 1 (@F1) July 6, 2023



En juin 2022, The Hollywood Reporter (THR) a révélé que l'accord pour le film d'Apple sur la F1 était susceptible de changer la donne à Hollywood. Cet accord unique, qui prévoit une sortie en salle à grande échelle avec une fenêtre significative, prévoit que l'équipe créative sera payée de trois manières : les frais initiaux, les frais de rachat élevés et les frais d'exploitation en salle.



Au lieu d'une sortie symbolique dans quelques cinémas ou d'une ouverture jour et date, le film bénéficierait d'une diffusion exclusive - et mondiale - d'au moins 30 jours (une source affirme qu'elle pourrait même aller jusqu'à 60 jours) avant d'être diffusé sur la plateforme Apple TV+.