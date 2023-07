Streaming aux États-Unis : Apple TV+ est toujours en bas du classement

La concurrence sur le marché du streaming vidéo aux États-Unis s'est largement intensifiée ces dernières années, auparavant, il n'y avait que Netflix et Prime Video, aujourd'hui, on retrouve Disney+, Max, Paramount+, Apple TV+... De nouveaux concurrents qui veulent qu'une chose : grignoter les parts de marché des deux géants pour avoir, eux aussi, leur moment de gloire.

Apple TV+ n'arrive toujours pas à décoller

Selon un récent rapport de JustWatch, Prime Video a été le service de streaming possédant la plus grande part de marché aux États-Unis sur le premier et deuxième trimestre de 2023. Pour la deuxième fois consécutive, le service d'Amazon s'est positionné en tant que leader devant Netflix qui avait toujours été à la première place depuis sa disponibilité aux US.



En troisième position, on retrouve Max (anciennement HBO Max), le service de streaming qui surf sur une "offre premium" continue d'attirer de nouveaux abonnés grâce aux contenus venant du catalogue de HBO ainsi que les créations originales qui s'ajoutent tous les mois. L'avantage de Max, c'est la qualité des contenus, mais aussi la quantité puisque de nombreuses licences sont disponibles pour atteindre le maximum de personnes et que chacun y trouve son intérêt, quel que soit son profil. Le service de streaming possède 15 % de part de marché, devant Disney+ qui a 13 %.

À partir de la cinquième place, on aperçoit Hulu qui appartient au groupe Disney, le service de streaming profite de créations originales emblématiques aux États-Unis et ne cesse de surprendre ses abonnés avec un catalogue en constante évolution en termes de nouveaux contenus. Contrairement à Max, Hulu mise sur un tarif nettement plus raisonnable, car un abonné peut accéder au catalogue à partir de 7,99$/mois. C'est clairement un atout pour cumuler les nouvelles souscriptions et augmenter considérablement sa part de marché.



Paramount+ se trouve à la sixième place avec 7%, le service de streaming a été boosté en visibilité grâce à des nouveautés comme From, Rabbit Hole, Tulsa King (une petite pépite), Mayor of Kingstown ou encore la série Halo. La progression de Paramount+ devrait continuer dans les moins à venir, car d'autres contenus qui vont faire du bruit vont débarquer, on pense par exemple à la nouvelle télé-réalité La famille Stalonne disponible demain, à la saison 2 de From ou encore à la série School Spirits qui fait l'objet de beaucoup de promotion par le service de streaming.



Derrière Paramount+, on retrouve... Apple TV+. Le service de streaming d'Apple n'arrive pas à décoller depuis sa disponibilité en novembre 2019. Apple TV+ propose des créations originales de qualité, passionnantes avec des castings de folies, mais le ratio résiliations/souscriptions ne semble pas être en faveur d'Apple qui reste toujours avec la même part de marché. Le problème, c'est qu'Apple TV+ a du potentiel, mais la stratégie du "100% contenus originaux" ne paraît pas fonctionner en 2023. Peut-être qu'Apple va finir par le comprendre avec le temps !

Le classement complet du marché du streaming aux États-Unis