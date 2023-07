Apple a envisagé une manette pour jouer sur le Vision Pro

Apple a testé un « appareil manuel » pour les jeux sur son ordinateur spatial, le Vision Pro, mais n'a finalement retenu aucun accessoire pour contrôler la VR.



Quand Apple a dévoilé Vision Pro à la WWDC 23, s'il y a eu un grand absent, ce sont les jeux vidéo. Alors que certains experts de la réalité virtuelle ont expliqué que l'Apple Vision Pro n'est peut-être pas un casque de jeu idéal, l'un des facteurs les plus importants est probablement le manque de prise en charge des manettes de jeu.

Pas de manette dédiée

Après nous avoir parlé des AirPods Pro 2 avec port USB-C, Bloomberg rapporte maintenant qu'Apple "ne prévoit pas son propre contrôleur de jeu Vision Pro, ni ne prévoit activement la prise en charge d'accessoires VR tiers".

Le journaliste Mark Gurman explique qu'Apple va "à fond sur le contrôle des mains et des yeux pour Vision Pro". C'est une grande différence entre le casque d'Apple et les produits d'entreprises comme Meta, qui ont tendance à offrir un support robuste pour les contrôleurs de jeu VR, avec notamment des manettes livrées directement dans la boîte.



Pourtant, notre confrère explique qu'Apple "a exploré l'idée d'un appareil porté au doigt qui fonctionnerait comme un contrôleur". La société a également testé l'utilisation de contrôleurs VR tiers d'entreprises telles que deux d'HTC avec le Vision Pro. Cependant, Apple "a décidé que le suivi des mouvements des mains et des yeux sans accessoire était une solution plus élégante". Ce n'est pas faux, reste à savoir à quel point cela sera suffisant pour une expérience "gaming".



Malgré les critiques des développeurs et des joueurs VR eux-mêmes, Gurman dit que la société basée à Cupertino ne prévoit pas de changer d'avis sur cette décision.

Pour l'instant, on m'a dit qu'Apple ne prévoyait pas son propre contrôleur de jeu Vision Pro, ni ne planifiait activement la prise en charge d'accessoires VR tiers.

Reste que tout n'est pas noir. Lors de la présentation du Vision Pro, Apple a annoncé que son ordinateur spatial prendrait en charge les jeux d'Apple Arcade. L'exemple du discours d'ouverture montrait un utilisateur de Vision Pro jouant à NBA 2K23 dans une fenêtre visionOS 2D avec une manette PlayStation DualSense. C'est donc la vision actuelle de l'entreprise pour le "gaming".



Qu'en pensez-vous ?