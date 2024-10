Le studio Mi-Clos ferme ses portes et supprime "Sigma Theory" et "Out There"

Mauvaise nouvelle en ce vendredi 5 avril avec l'annonce de la fermeture de Mi-Clos, un studio français lancé en 2010 à Lyon et qui comptait 30 collaborateurs.



L'équipe met la clé sous la porte, arrêtant ainsi le développement de ses jeux phares, dont Out There et Sigma Theory.

Un triste jour pour les jeux français

Mi-Clos a annoncé la fin de l'aventure sur X/Twitter, expliquant en détail Studio a déjà fait face à des défis par le passé. Vous pouvez lire l'annonce complète ci-dessous :

C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons la fermeture de MI-CLOS Studio.

Le jeu vidéo, un secteur en constante mutation, est un challenge permanent pour les développeurs.

Et ce n'est pas la première fois que le studio en fait les frais. Mais cette fois-ci, il n'en sort pas vainqueur. Merci à toutes les équipes, freelances et partenaires, présents et passés qui ont transformé cette aventure en épopée incroyable.

S

i vous avez croisé leur chemin, merci de leur laisser des recommandations et de les soutenir.

Merci à notre communauté, qui est l'autre partie qui a contribué au succès du studio. Grâce aux échanges et à l'implication de nos joueurs et des influenceurs, nous avons pu améliorer nos jeux et les faire connaître dans le monde entier.



Hasta la vista, Baby !

Pour mémoire, Sigma Theory est une simulation de guerre froide futuriste au tour par tour dans lequel vous devez recruter des agents spéciaux et diriger votre service de renseignement pour sécuriser le contrôle de la singularité.

De son côté, Out There est un jeu de survie spatial aussi original que captivant. Vous n'avez qu'une vie (sinon il faut tout recommencer) et vous devez vous débrouiller pour explorer la galaxie en trouvant de l'oxygène et en faisant les bons choix. Une aventure de SF mélancolique mais réaliste.

Espérons que les talentueux développeurs et designers rebondiront rapidement. Si les jeux ne sont plus accessibles sur App Store, ils le sont encore sur le Play Store de Google.