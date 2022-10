Le jeu d'espionnage tactique Sigma Theory est de sortie sur mobile

Il y a quelques mois, Mi-Clos confirmait la sortie sur mobile de son jeu Sigma Theory pour le mois d'octobre. Le jeu vient d'être publié par PID Games sur l'App Store avec un prix de 7,99 € et quelques in-apps supplémentaires pour les différents DLC.



Si vous aviez manqué notre présentation en août dernier, il s'agit d'un jeu d'espionnage tactique lancé sur les plateformes PC en 2019. Il débarque donc sur iOS et les versions Android et Switch seront disponibles plus tard dans la journée.

Sigma Theory est disponible sur mobile

Regardez la bande-annonce mobile de Sigma Theory ci-dessous :

Pour mémoire, Sigma Theory est une simulation de guerre froide futuriste au tour par tour dans lequel vous devez recruter des agents spéciaux et diriger votre service de renseignement pour sécuriser le contrôle de la singularité.



Bien réalisé, le titre n'est pas un jeu d'action mais un jeu de gestion où chaque décision doit être prise avec tout le contexte en tête car l'IA ne vous fera pas de cadeau. Faire pencher la balance de votre côté ne sera jamais une mince affaire, car ici tout est une question d'équilibre et de subtilité dans les relations que vous allez nouer avec une centaine de protagonistes. Si vous voulez notre avis, c'est certainement le meilleur jeu du genre.



Voici l'histoire de Sigma Theory, par les créateurs de Out There :

Dans un futur proche, les scientifiques font une découverte permettant le développement de technologies capables de modifier à jamais le monde tel que nous le connaissons.



Du jour au lendemain, les puissances mondiales comprennent qu’elles pourraient anéantir le système financier, des pays entiers, ou même accéder à l’immortalité.

Toutefois, cette découverte « la Théorie Sigma » ne peut être appréhendée que par une poignée de scientifiques.



Vous êtes le directeur d’une cellule d'espionnage de votre nation. Votre objectif : dominer la course à la technologie en utilisant le pouvoir des découvertes Sigma.

Pour ce faire, vous aurez à votre disposition des agents secrets, des drones tactiques, et vos talents de diplomate.



C’est le début d’une guerre froide dans laquelle l’humanité devra faire affronter un futur inéluctable. Un futur menant à la singularité technologique.

L'attente du portage mobile de Sigma Theory aura été longue, mais elle vaut le coup car le titre est entièrement traduit en français. Vous pouvez désormais acheter Sigma Theory sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Télécharger le jeu Sigma Theory