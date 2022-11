Le RPG tactique Disgaea 4: A Promise Revisited est disponible sur mobile !

NIS vient de lancer, à notre grande surprise, l'excellent Disgaea 4 : A Promise Revisited sur iOS et Android en tant que jeu premium. Disgaea 4 est une version améliorée de Disgaea 4. Le jeu original a fait ses débuts sur PS3 avant d'être porté sur PS Vita sous le nom que l'on connait aujourd'hui. Cette version a ensuite été portée sur PS4 et Switch avec des fonctionnalités supplémentaires, avant d'atterrir sur PC en 2020.

Disgaea 4 en version complète !

Le portage sur iOS et Android n'est pas une version au rabais puisque, en plus de reprendre le contenu des moutures PS4 et Switch, le studio NIS apporte encore d'autres fonctionnalités comme les sauvegardes dans le cloud, les combats automatiques, ainsi que la prise en charge partielle de la manette PS4. Les manettes MFI sont toutes supportées.



Disgaea 4: A Promise Revisited fait suite à Disgaea 1 Complete qui nous avait fortement plu à sa sortie, malgré un prix astronomique (39 euros). Regardez la bande-annonce de Disgaea 4: A Promise Revisited ci-dessous :

Voici le synopsis du jeu :

L’histoire L’Enfer, la prison du Sous-Monde. C’est ici que sont envoyés les humains ayant commis des crimes dans leur vie, afin d’être transformés en « Prinnies », la catégorie la plus insignifiante des démons. Mais Valvatorez, le vampire responsable de la formation des Prinnies en Enfer, découvre avec horreur que toutes ses ouailles ont été kidnappées. Après quelques recherches, il apprend que cet enlèvement a été mis en œuvre par le Gouvernemort. Il décide cependant de se rebeller face à la situation, afin de respecter la promesse qu’il a faite à ses Prinnies : leur offrir un salaire… en sardines. À ment le Gouvernemort ! Sus à la corruption ! Révolution dans le Sous-Monde ! C’est le début du grand chamboulement dans le Sous-Monde, guidé par le célèbre vampire se refusant à sucer la moindre goutte de sang, le Tyran Valvatorez !

Comme les épisodes précédents, il s'agit d'un excellent RPG tactique qui mêle missions et combats où votre but est de devenir le démon le plus puissant du Sous-Monde. Pour s'adapter aux écrans tactiles, les développeurs ont inclus un mode automatique qui concerne les combats ainsi que la procession dans le Monde des Objets. Mais c'est vraiment dommage d'utiliser cette fonctionnalité qui, à notre avis, fait perdre une grande partie du charme de Disgaea.



Vous pouvez acheter Disgaea 4 : A Promise Revisited sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android pour 39,99 €. Oui, le prix de Disgaea 4 est le même que celui de Disgaea 1 Complete sur mobile. Désormais, on attend de pied ferme Disgaea 5 qui est encore meilleur.



Attention : iOS 14 ou plus et 2 Go de RAM minimum.

Télécharger Disgaea 4 à 39,99 €