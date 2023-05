Le RPG tactique Blaze Union est de sortie sur mobile

Après la version Switch, place au jeu mobile de Blaze Union.



Plus de six mois après son annonce, Blaze Union : Story to Reach the Future a été lancé dans quelques pays, dont la France et le Japon, sur iOS et Android en tant que version premium. Le studio Sting a adapté plusieurs de ses jeux sur mobile, tels que Yggdra Union : We'll Never Fight Alone et Gloria Union, qui sont sortis sur iOS, Android et Switch au Japon.

Pour l'instant, le jeu est uniquement disponible en japonais et aucune annonce n'a été faite concernant une traduction en anglais, que ce soit sur console ou sur mobile.

Blaze Union est disponible en japonais

Regardez la vidéo de présentation de la version Switch :

Si vous n'avez jamais joué à un jeu de la saga, il s'agit d'un RPG tactique au look rétro qui s'apparente aux premiers Final Fantasy. Les personnages et l'histoire sont très travaillés et la difficulté de l'ensemble est corsée.



Voici les caractéristiques du jeu mis en avant par le studio :

Les personnages qui étaient ennemis dans Yggdra Union deviennent vos amis !

Une histoire multiple qui évolue en fonction des actions du joueur.

Le système d'union, qui permet aux joueurs de se battre avec leurs amis.

Les "Cartes Tactiques" qui élargissent votre stratégie !

Les fonctionnalités les plus récentes et les plus populaires du jeu sont également disponibles !

Ajout d'une fonction de retour en arrière. Les nouvelles fonctions incluent la possibilité de revenir en arrière et de refaire des opérations de mouvement, des batailles, etc.

Le mode EASY a été ajouté, dans lequel la durabilité des objets ne diminue pas ! Recommandé pour ceux qui veulent profiter de l'histoire !

Le mode NIGHT MARE est également présent, plus difficile que le mode HARD, peut désormais être sélectionné en tant que bonus après avoir terminé le jeu !

Enfin, le jeu est maintenant disponible pour le transfert et le transfert EX !

Si vous souhaitez vous procurer Blaze Union : Story to Reach the Future sur mobile, achetez-le sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Il est vendu au prix de 22,99 euros. Pour information, il s'agit d'un préquel à Yggdra Union.

Télécharger Blaze Union à 22,99 €