Un remaster du jeu PSP Blaze Union: Story to Reach the Future arrive sur mobile et Switch

Le studio Sting est en pleine effervescence avec ses remasters de classiques sur mobile et Switch. Après les RPG Yggdra Union: We'll Never Fight Alone et Gloria Union sur iOS, Android et Switch au Japon, en voici un autre. Mais encore une fois, rien n'a été annoncé pour l'occident malheureusement. Cette fois, Sting a annoncé le remaster du RPG tactique Blaze Union sorti en 2010 sur PSP : "Story to Reach the Future". Blaze Union : Story to Reach the Future a été publié par Atlus au Japon et n'a jamais connu de sortie mondiale. Il sortira sur mobile et sur Switch au Japon l'année prochaine.

Blaze Union annoncé sur iOS et Android

Regardez la vidéo trailer de Gloria Union :

Si vous n'avez jamais joué à Blaze Union, sachez que le jeu créé par Sting est un RPG de stratégie fantastique qui satisfait à la fois votre désir d'entraîner votre cerveau et de faire plaisir à vos yeux. Dessinés par Misaki Rui, les graphismes sont pleins de vie et les personnages ne manquent pas de caractère.



Réfléchissez à votre stratégie d'attaque et anticipez celle de vos ennemis. Prenez des tours de défense et d'attaque, manipulez vos régiments, votre magie et vos forces d'attaque grâce à des cartes. En fonction des guerres que vous remportez et des chemins que vous choisissez, vous accédez à différentes fins. Les scènes de combat sont entièrement sonorisées et vous pouvez entendre les sorts scandés par des seiyuus célèbres tels que Horie Yui (Vampire Knights : Kurosu Yuki) et Tanaka Rie (Gundam Seed : Lacus).



Si vous aimez Final Fantasy Tactics, alors il faut vous dire qu'il s'agit d'un titre similaire mais qui se démarque au niveau du gameplay avec de très bonnes idées.

Pour l'instant, le remaster de Blaze Union : Story to Reach the Future est prévu pour 2023 au Japon sur iOS, Android et Nintendo Switch.



Avez-vous déjà joué à l'un des jeux de Sting ? Attention, bien qu'ils soient disponible en France, ils ne sont pas traduits.

Télécharger Gloria Union à 16,99 €