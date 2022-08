Sigma Theory du studio Mi-Clos arrive bientôt sur iOS et Android

Suite à l'annonce de Mi-Clos en 2015, le jeu Sigma Theory arrive enfin sur mobile en octobre prochain via un portage de PID Games. Sigma Theory est apparu sur les plateformes PC en 2019, et il a été reconfirmé qu'il arriverait sur mobile dans le futur. La nouvelle page de précommande sur l'App Store indique une date de sortie le 18 octobre. Il s'agit peut-être d'une date provisoire pour l'instant, mais cela nous permet de voir la description ainsi que les captures d'écran, le prix et bien d'autres choses encore.

Sigma Theory bientôt sur mobile

Si vous n'avez pas suivi l'évolution du jeu ou si vous n'avez pas connu Out There du studio Mi-Clos, il est intéressant de regarder le trailer de Sigma Theory ci-dessous :

Sigma Theory est une simulation de guerre froide futuriste au tour par tour dans lequel vous devez recruter des agents spéciaux et diriger votre service de renseignement pour sécuriser le contrôle de la singularité.



Voici l'histoire du jeu :

Dans un futur proche, les scientifiques font une découverte permettant le développement de technologies capables de modifier à jamais le monde tel que nous le connaissons.



Du jour au lendemain, les puissances mondiales comprennent qu’elles pourraient anéantir le système financier, des pays entiers, ou même accéder à l’immortalité.

Toutefois, cette découverte « la Théorie Sigma » ne peut être appréhendée que par une poignée de scientifiques.



Vous êtes le directeur d’une cellule d'espionnage de votre nation. Votre objectif : dominer la course à la technologie en utilisant le pouvoir des découvertes Sigma.

Pour ce faire, vous aurez à votre disposition des agents secrets, des drones tactiques, et vos talents de diplomate.



C’est le début d’une guerre froide dans laquelle l’humanité devra faire affronter un futur inéluctable. Un futur menant à la singularité technologique.

Sigma Theory est actuellement en précommande sur l'App Store au prix de 6,99 euros, à comparer avec les 17,99 € de la version Steam pour PC. La fiche App Store indique que l'application proposera quelques achats, sans préciser lesquels. Vous pouvez actuellement précommander Sigma Theory sur l'App Store pour iOS et le pré-enregistrer sur Google Play pour Android.



L'attente du portage mobile de Sigma Theory aura donc été longue, mais il faudra encore patienter quelques semaines avant de mettre la main dessus. Avez-vous déjà joué à ce jeu sur PC, ou attendiez-vous la version mobile ?

Télécharger le jeu Sigma Theory