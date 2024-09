Le RPG "Ex Astris" du studio Hypergryph est de sortie sur iOS et Android

Comme prévu, le RPG Ex Astris est officiellement disponible sur l'App Store et le Play Store. Les créateurs d'Arknights, Hypergryph, nous offrent ici un jeu de rôle de grande qualité, avec des combats en temps réel au tour par tour, comme le mythique Final Fantasy 7.

Découvrez Ex Astris

Dans Ex Astris (pas facile à prononcer !), vous incarnez un enquêteur qui pénètre dans le monde d'Allindo et entreprend un voyage interstellaire avec son équipe de chocs, tous dotés de pouvoirs et de capacités uniques. Comme tout bon RPG, vous allez devoir explorer les environs pour trouver des matériaux, des clés pour devenir plus fort, vous résoudrez des énigmes et bien plus encore. Je suis curieux de voir comment ce jeu est équilibré en tant que jeu premium.

Lorsque le premier satellite traverse l'atmosphère, nous croyons que nous allons un jour conquérir l'univers. Je me suis rendu compte que les humains ne font que repousser les limites de la terre, laissant derrière eux le monde kaléidoscopique.



Enquêteur.

Avez-vous déjà pensé que la mer en deuil devant vous a perdu sa chaleur ?

Nous nous débattons dans les eaux peu profondes lorsque les marées dépassent le rivage. Nous sommes échoués sur le banc de sable lorsque les vagues se retirent.

Chaque étoile se réjouit et se lamente.



"Traversez la tempête et transcendez l'éternité. Bon voyage."

Pour mieux comprendre de quoi il s'agit avant de débourser 10 euros, voici une vidéo de gameplay, précédée par la bande-annonce de lancement :

Notre avis sur Ex Asteris

Pour y avoir joué rapidement, je peux confirmer que Ex Asteris va faire partie des top jeux mobile 2024 avec des graphismes époustouflants (univers futuriste et effets spéciaux sont à saluer), un gameplay très bien pensé (le tactile est parfait), des combats captivants et une narration immersive. Mieux, il devrait être largement rejouable, grâce à la grande diversité du contenu et des possibilités. Si vous cherchiez un bon RPG en 3D, il est là, avec un vrai défi.



Et l'autre bonne nouvelle est que le jeu est à payer une seule fois, sans publicité ni in-app. Sans oublier des sauvegardes multiplateformes. Du tout bon !



Si vous souhaitez jouer à Ex Astris, vous pouvez dès à présent l'acheter sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger Ex Astris à 9,99 €