As Far As The Eye prépare sa sortie sur iOS et Android

Si vous aimez le studio Goblinz Publishing, notamment responsable du jeu Ozymandias, sachez que leur prochain jeu, As Far As The Eye, est en précommande sur mobile. Il s'agit d'un roguelike de gestion de ressources dans lequel vous voyagez au centre du monde, nommé à juste titre The Eye. Cette aventure au tour par tour nécessite une gestion stratégique des ressources pour relever les défis du voyage.

Découvrez As Far As The Eye

Dans As Far As The Eye, vous construisez votre village mobile à partir de zéro, assurant la survie de votre tribu au milieu d'événements imprévisibles façonnés par des scénarios générés de manière aléatoire, histoire que chaque partie soit unique.

Construisez un village mobile et voyagez avec votre tribu vers le centre du monde, appelé The Eye. Ce jeu de gestion de ressources au tour par tour de type roguelike est composé de situations procédurales, d'événements naturels, d'arbres de compétences et de choix difficiles. Prêt à bouger ?

Pour améliorer vos chances de survie, vous pouvez utiliser divers arbres de compétences de vos camarades et un système d'amélioration pour vos bâtiments, en gardant les connaissances de votre clan au premier plan pour traverser les âges intact.

Notre avis sur As Far As The Eye

« As Far As The Eye » est un jeu de gestion de ressources enchanteur avec des créatures portant des sortes de ponchos, offrant une expérience de jeu relaxante et engageante. Apprécié pour son charme artistique, il est toutefois un peu léger en termes de complexité stratégique pour les joueurs aguerris.

Date de sortie

Bien qu'As Far As The Eye soit déjà disponible sur PC et consoles, les joueurs mobiles devront attendre un peu plus longtemps. Le jeu est prévu pour un lancement officiel le 5 mars pour iOS et Android. Vous pouvez le précommander sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu As Far As The Eye