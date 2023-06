Mega Man X DiVE Offline bientôt sur iOS, Android et PC

Lors du salon Capcom Showcase 2023, l'éditeur nippon a révélé une version hors ligne de Mega Man X Dive, intitulée Mega Man X DiVE Offline, qui sortira cette année sur iOS, Android et PC. Mega Man X DiVE Offline comprend les personnages Zero, Proto Man, Bass, Sigma et Mega Man.Exe ainsi que plus de 900 niveaux, des boss historiques et bien plus encore.



C'est l'un des tout meilleurs jeux du genre, d'autant plus que les titres basés sur des grandes licences ne sont pas toujours réussis.

Mega Man X Dive en version hors-ligne

Comme annoncé lors de son évènement, Capcom sortira la version hors ligne de Mega Man X Dive plus tard dans l'année, mais la société a confirmé qu'aucun des modes multijoueurs ou des collaborations ne sera inclus. Si le premier point est compréhensible, le second pourrait décevoir les amateurs.



Regardez la bande-annonce de Mega Man X DiVE Offline ci-dessous :

Pour mémoire, Mega Man X DiVE est sorti chez nous à l'été 2021, et malheureusement, nous avons appris récemment que la version japonaise sera prochainement abandonnée. Heureusement, Capcom ne laisse pas tomber le jeu et prévoit de sortir Mega Man X DiVE Offline cette année sur les plateformes mobiles et PC.



Point important, Capcom a confirmé qu'il ne serait pas possible de transférer les données de Mega Man X DiVE vers Mega Man X DiVE Offline.

En attendant, vous pouvez vous amuser sur le titre actuellement disponible sur l'App Store :

