Sorties jeux : Dark Steel, Lucy Dreaming, Sigma Theory, Marvel Snap

Aujourd'hui, 20 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dark Steel, Lucy Dreaming, Sigma Theory et Marvel Snap.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Dark Steel (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0, 536 Mo, iOS 12.0) Pour les nostalgiques d'Infinity Blade.



Brisez vos chaînes, combattez et cherchez à vous venger de ceux qui vous ont maintenu en esclavage pendant des années. Chevalier, guerrier ou assassin, choisissez judicieusement votre classe et affrontez des centaines d'ennemis dans ce fabuleux jeu de combat médiéval aux graphismes tout en 3D et à la physique réaliste.



Tout se contrôle avec des gestes intuitifs afin d'attaquer, de se défendre et même de réaliser des combos. Il y a même un mode multijoueur ! Télécharger le jeu gratuit Dark Steel





SuperStar LOONA (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.7.9, 339 Mo, iOS 11.0, Dalcomsoft, Inc.) Un jeu de rythme basé sur le groupe Loona avec la possibilité de collectionner des cartes.



Outre le contenu de base, une nouvelle chanson et une nouvelle carte thématique de LOONA seront ajoutés chaque semaine.



À réserver aux fans inconditionnels. Télécharger le jeu gratuit SuperStar LOONA





Rebound Hockey (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 105 Mo, iOS 11.0, Aleksei Meev) Un jeu de hockey amusant conçu spécifiquement pour un smartphone et une tablette. La règle principale : Le palet doit rebondir sur un joueur, un mur ou une crosse. Choisissez le stade qui vous plaît et gagnez un match de hockey. Ou bien vous pouvez organiser un tournoi pour la Coupe du monde ou les médailles olympiques ! Ou bien vous voulez participer à des matchs de hockey légendaires ? Terminez les étapes avec 3 étoiles, collectez les oreilles super-cachées et super-bonus.



Mais ne tirez pas sur les joueurs. Ou sur la vitre... jamais ! Télécharger le jeu gratuit Rebound Hockey





Ram Setu: The Run (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 341 Mo, iOS 12.0, Dot9 Games) Voyagez d'une situation pleine d'action à une autre, avec des avatars de stars inspirés du film Ram Setu, avec Akshay Kumar.



Ram Setu : Run est un jeu d'action non-stop en solo et en multijoueur. C'est une course dans une quête pour collecter des jetons, des gemmes et des power-ups, tout en survivant aux assauts des ennemis, des drones robotisés et des épaves. Les fans de Temple Rue peuvent y aller les yeux fermés. Télécharger le jeu gratuit Ram Setu: The Run





Murder by Choice: Clue Mystery (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.3, 534 Mo, iOS 11.0, Nordcurrent UAB) VIVEZ une aventure mystérieuse entièrement interactive, qui se tient dans le présent ! Explorez une île tropicale mystérieuse remplie d'objets cachés, de secrets et sur laquelle s'est produit un MEURTRE ! Mettez vos compétences de détective à l'épreuve en recherchant des indices, en rassemblant des preuves et en découvrant qui se cache derrière cet horrible crime !



L'AVENTURE COMMENCE lorsque Carla Page, une jeune journaliste, reçoit une invitation inattendue du milliardaire Ruben Navarro à rejoindre sa fête privée annuelle sur une île tropicale. Quand Carla arrive sur place, elle se retrouve entourée des personnes les plus riches et les plus influentes du monde... et pile dans la trajectoire de la pire tempête de l'année. Télécharger le jeu gratuit Murder by Choice: Clue Mystery





MementoMori: AFKRPG (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,3 Go, iOS 11.0, Bank of Innovation, Inc) Un AFK RPG qui devrait plaire aux amateurs du genre. Doté d'une bande-son épique et d'un level-design étonnant, le dernier titre de Bank of Innovation, MementoMori, est enfin là !



L'histoire :

Un conte de "justice" tissé par des filles dont le cœur fragile est sur le point de voler en éclats...

Il existe des filles que beaucoup appellent "sorcières".

Bien qu'elles soient elles-mêmes ordinaires, elles peuvent exercer des pouvoirs légèrement extraordinaires.

Cependant, lorsqu'une calamité se répand dans le pays, les sorcières commencent à être craintes et détestées.

Très vite, l'Église de Longinus commence ce qui sera connu comme "la chasse aux sorcières"... Télécharger le jeu gratuit MementoMori: AFKRPG





Marvel Snap (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v7.6.5, 201 Mo, iOS 11.0, Nuverse) Le Hearthstone de Marvel est arrivé ! Un jeu de stratégie bien ficelé qui propose des matchs de 3 minutes à un rythme effréné. Dans les joutes, outre les cartes, les lieux ont une influence sur le déroulement de la partie. Mieux, quand vous pensez pouvoir clore les débats, utilisez la fonction "Snap" qui est une sorte de "all-in" pour tout miser sur un coup fatal !



Pour mieux comprendre, regardez le trailer vidéo : Télécharger le jeu gratuit Marvel Snap





Kitty Death Room (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 116 Mo, iOS 9, Raiyumi Inc.) Voyagez à travers la mort et les énigmes pour découvrir les secrets de la tour.



Un chaton audacieux qui s'embarque dans une tour dangereuse remplie de pièges et d'ennemis mortels. Rencontrez les résidents fatigués de la tour et atteignez le sommet de ce voyage déchirant. Affrontez des boss qui vous feront rager ! Pourrez-vous résoudre les énigmes et découvrir ses secrets ?



Le jeu est composé de 54 niveaux pleins de rebondissements avec une tonne de "sous-niveaux" ! Télécharger le jeu gratuit Kitty Death Room





The Infinite Black 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v0.9.6, 519 Mo, iOS 12.0, Spellbook Studio) Le très populaire jeu d'aventure spatiale en ligne revient avec une nouvelle et magnifique suite ! Pilotez une flotte de vaisseaux pour chasser des extraterrestres, échanger des ressources, piller des trésors et remporter des milliers de succès. Formez de puissantes corporations avec vos amis, construisez des chantiers navals, puis participez à une guerre intergalactique sans fin !



Un seul serveur multiplateforme relie des milliers de joueurs sur tous les ordinateurs de bureau et appareils mobiles.



100% gratuit - Pas de publicité - Pas de gadgets ! Télécharger le jeu gratuit The Infinite Black 2





Hungry Hearts Diner Neo (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.1.0, 343 Mo, iOS 13.0, GAGEX Co.,Ltd.) Dans Hungry Hearts Diner, soyez le patron d'un petit restaurant dans un coin tranquille du coin tranquille du Tokyo des années 1970. Cette simulation de gestion de restaurant décontractée est rempli d'histoires et vous aurez l'occasion de retrouver vos anciens amis et de rencontrer de nouveaux visages ! Un jeu accessible mais non traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Hungry Hearts Diner Neo





Demon Hunter:Rebirth (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 669 Mo, iOS 10.0, Coding Code Mobile Technology ...) Un jeu RPG free-to-play qui propose de voyager sur le mystérieux continent des anges en tant que héros en quête de trésors et faire partie de mythes épiques. Des cartes, des butins, des combats et de la personnalisation vous attendent, ainsi que des in-apps à gogo. Le jeu intègre un système spécial dans lequel vous pouvez faire évoluer les Boss Infinis à l’aide de Demoncores, augmentant les taux de production de manière significative. Épreuve abyssale, Sniper du diable, Duel royal... Une variété de donjons aléatoires que vous pouvez franchir en un rien de temps avec des PC élevés. Parkour, Roi poisson, Atelier de fruit... Vous serez tenu en haleine par de nombreux modes de jeu intéressants ! Télécharger le jeu gratuit Demon Hunter:Rebirth





Nouveaux jeux payants iOS :

Sigma Theory (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 388 Mo, iOS 13.0, Plug In Digital) Sigma Theory est une simulation de guerre froide futuriste au tour par tour par les créateurs primés de Out There. Recrutez des agents spéciaux et dirigez votre service de renseignement pour sécuriser le contrôle de la singularité. Mais attention, chaque décision doit être prise avec une extrême minutie car pour faire pencher tel ou tel agent en votre faveur, il faut prendre en compte tous les paramètres, psychologie des individus comprise.



Regardez le trailer vidéo : Beau, prenant et complètement traduit en français, Sigma Theory est LE jeu de la semaine. Télécharger Sigma Theory à 7,99 €





Rhythm Stones (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.0, 986 Mo, iOS 11.0, Yuseok Kang) Rhythm Stones est un jeu de rythme en 3D dans lequel vous devez franchir des tremplins en mouvement en suivant le rythme. Les tremplins se déplacent dans différents types d'espace 3D : plat, cylindrique, sphérique et aléatoire !



Plus vous perdez un niveau, plus des objets augmentant la santé apparaissent. Peu importe la difficulté de l'étape, si vous continuez à essayer, vous réussirez sûrement !



Rhythm Stones se compose de 55 étapes (dont 5 tutoriels), et chaque étape consiste en une chanson différente dans des genres variés tels que le rock, le funk,... Télécharger Rhythm Stones à 5,99 €





Retro Basketball Coach 2023 (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v3.0, 74 Mo, iOS 12.0, Swipe Studios Interactive Limi...) Retro Basketball Coach est de retour et meilleur que jamais ! Les nouvelles fonctionnalités de cette année vous permettent d'ajouter de nouveaux talents à votre équipe via la Draft, ainsi que l'amélioration de vos joueurs tout au long de chaque saison. Que vous utilisiez des rosters modernes de 2022/23 ou que vous voyagiez dans le temps jusqu'au glorieux milieu des années 90, le passionnant moteur de match en 2D donnera vie à chaque rencontre épique en regardant le déroulement de chaque match.



Entraîner n'a jamais été aussi simple : draguez et échangez des joueurs, gérez votre effectif et menez votre équipe vers un titre de champion des playoffs ! Avec Retro Basketball Coach 2023, vous pouvez transformer votre ville préférée en une dynastie sur plusieurs saisons, et tous les fans, jeunes ou vieux, peuvent éprouver la joie de guider leur équipe vers la gloire ! Télécharger Retro Basketball Coach 2023 à 2,49 €





Marching Band Simulator (Jeu, Simulation / Musique, iPhone / iPad, v1.25, 237 Mo, iOS 11.0, David Lukens) Créez des spectacles de fanfare comme le font les professionnels ! Marching Band Simulator est comme un logiciel d'écriture d'exercices sur votre téléphone ! Créez tout ce que vous pouvez imaginer, contrôlez tout, des points à l'uniforme, et partagez facilement vos spectacles pour être jugés par d'autres concepteurs ! Télécharger Marching Band Simulator à 3,49 €





Lucy Dreaming (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 610 Mo, iOS 12.0, Tall Story Games) Découvrez un sombre secret de famille et débarrassez une jeune fille de ses cauchemars dans cette aventure comique de type point & click magnifiquement britannique. Incarnez Lucy, l'esprit vif, et explorez les rêves et la réalité pour rencontrer tous les personnages hauts en couleur qui vous aideront à résoudre des énigmes, à rassembler des indices et à trouver un meurtrier.



Utilisez votre carte pour explorer chaque recoin, du centre ville délabré au pub local, et découvrez les secrets les plus sombres de la ville. Beau, drôle et accessible, Lucy Dreaming fait un joli clin d'oeil aux classiques du genre comme Les Chevaliers de Baphomet. Télécharger Lucy Dreaming à 17,99 €





The Last Blade 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 190 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) The Last Blade 2 est un jeu de combat sorti par SNK en 1998 et arrive dans la collection ACA NeoGeo.



Les quatre dieux qui veulent sceller la porte de l'enfer et les morts éternels qui veulent les arrêter sont au milieu d'une bataille intense.

Les personnages ont leur propre qualité d'épée, la capacité de repousser et de retourner les attaques ennemies, les mouvements de désespoir et les super mouvements de désespoir, ainsi que la capacité d'annuler les mouvements ennemis et de les enchaîner en mouvements de désespoir connus sous le nom de super annulation. Télécharger The Last Blade 2 à 4,99 €





EverCrawl - Pixelart Roguelite (Jeu, Casse-tête / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 164 Mo, iOS 8.0, Luka Parascandalo) EverCrawl est un jeu d'exploration de donjons en pixelart généré de manière procédurale dans lequel la seule voie possible est celle de l'avant. À chaque étape, le joueur doit envisager la meilleure des quelques options disponibles pour passer sans rencontrer une mort prématurée. Différents objets aident dans différentes situations et chacune des classes de joueurs a une compétence unique pour rester en vie et avancer.



EverCrawl est un jeu très difficile et punitif, mais l'or collecté dans chaque course persiste et peut être dépensé pour débloquer et améliorer les classes et les objets pour vous donner un avantage pour les prochaines courses ! Persistez et triomphez ! Télécharger EverCrawl - Pixelart Roguelite à 3,49 €





Dungeon Squad (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.03, 802 Mo, iOS 12.0, GameCoaster) Un flot apparemment infini de héros a envahi le donjon et apporté la ruine à Abyss.

Vous devez maintenant aller directement à la source de l'ennemi et rendre à votre maison sa gloire d'antan.

Vainquez l'Armée de la Lumière et reprenez le pouvoir des Abysses dans ce roguelike !



Vous devez faire tomber les héros et les utiliser pour invoquer des monstres qui se battront à vos côtés.



Une fois que vous serez assez fort, vous pourrez recevoir les bénédictions des Archidémons,

et combiner leurs pouvoirs avec ceux de vos monstres pour abattre des groupes colossaux d'ennemis. Télécharger Dungeon Squad à 5,99 €