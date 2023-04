Sorties jeux : TOKYO DARK, Sid Meier’s Railroads, A Pretty Odd Bunny et Ottos Tennis

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement TOKYO DARK -Remembrance-, Sid Meier’s Railroads, Ottos Tennis et A Pretty Odd Bunny.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

TOKYO DARK -Remembrance- (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 935 Mo, iOS 11.0, © mebius.) Devenez le protagoniste, la détective Ayami Ito,

Le jeu d'aventure dans lequel vous incarnez le personnage principal, l'inspectrice Ayami Ito, et tentez de percer les ténèbres de Tokyo à la recherche de son partenaire disparu.

En fonction de vos actions, le dénouement de l'histoire de l'inspecteur Ito changera.

Vous pouvez vous débrouiller professionnellement, ou vous pouvez devenir fou et sauver la situation. Un top jeu ! Télécharger TOKYO DARK -Remembrance- à 6,99 €





Top Players Golf (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.0, 166 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Top Player's Golf est un jeu de sport sorti en 1990 par SNK.

Trois modes, STROKE PLAY, MATCH PLAY et NASSAU GAME, sont disponibles ainsi que deux types de parcours.

Vous serez totalement absorbé par les graphismes immersifs et la planification stratégique de ce jeu. Télécharger Top Players Golf à 3,99 €





Sid Meier’s Railroads (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, 1,5 Go, iOS 15.5, Feral Interactive Ltd) Il était attendu, Sid Meier’s Railroads est désormais disponible ! Devenez le plus grand baron du rail de l'histoire dans ce tycoon classique sur iPhone et iPad.



Dans ce mélange captivant de maquette de train et de simulateur de gestion ferroviaire, posez des voies et optimisez les itinéraires pour établir des réseaux lucratifs de villes et d'industries, acheminant des passagers, des matières premières et des marchandises à travers les continents.



Augmentez vos profits grâce au rendement, à l'innovation et à des décisions commerciales avisées en acquérant des brevets de valeur, en négociant des actions boursières et plus encore. Les fans de jeu de gestion peuvent y aller les yeux fermés. C'est beau, intéressant et traduit en français. Télécharger Sid Meier’s Railroads à 14,99 €





Scenic Routes Generations (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.1.0, 12 Mo, iOS 16.0) Le jeu populaire de la console portable Playdate, maintenant sur iOS ! Découvrez l'un des dix meilleurs jeux pour Playdate, mais maintenant sur votre téléphone ! Et en couleur !



Generations est un jeu de réflexion stimulant dans lequel vous devez organiser des portraits de famille sur le mur d'un salon, une tâche qui requiert une quantité surprenante de stratégie, de planification et de réflexion à l'avance.



Chaque fois que vous accrochez trois (ou plus) portraits de membres de la famille du même groupe d'âge les uns à côté des autres, leurs portraits se combinent pour former un nouveau portrait d'un membre plus âgé de la famille. Télécharger Scenic Routes Generations à 5,99 €





A Pretty Odd Bunny (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 122 Mo, iOS 12.0, Esteban Duran) A Pretty Odd Bunny est un jeu de plateforme furtif en 2D avec un lapin qui aime manger des cochons. Vous incarnez un lapin aux yeux rouges qui doit trouver le bon chemin à travers les niveaux pour que vos camarades lapins ne vous voient pas. Ils n'approuvent pas vos choix alimentaires et essaieront de vous arrêter s'ils voient vos intentions.

Joli, drôle et facile d'accès ! Explorez plus de 80 niveaux dans 4 mondes uniques, collectez des pièces cachées, débloquez des défis supplémentaires avec des personnages mignons, de l'action sanglante, et plus encore. Télécharger A Pretty Odd Bunny à 3,49 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Unicycle Legend (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0, 66 Mo, iOS 14.5, Unept) Montrez au monde entier que vous êtes une légende en conquérant les 120 niveaux uniques remplis d'obstacles. Seul problème, vous êtes sur un mono-cycle !



Un jeu fou qui fait partie d'une série très décalée et très appréciée. Télécharger le jeu gratuit Unicycle Legend





Raji: An Ancient Epic (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3, 1,9 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un magnifique jeu réservé aux abonnés Netflix. Comme vu hier, il s'agit d'une aventure inspirée de la tradition indienne dans un monde exquis et à l'ambiance unique. Vous êtes l'élue des dieux. Combattez des démons, escaladez des ruines et affrontez la destinée pour sauver l'humanité dans ce jeu d'action-aventure inspiré de la culture indienne. À vous de sauver son jeune frère et faire face au seigneur démon Mahabalasura. Télécharger le jeu gratuit Raji: An Ancient Epic





Ottos Tennis game (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 33 Mo, iOS 12.0) Un jeu de tennis à deux joueurs avec un seul bouton ! Appuyez sur le bouton pour sauter, spammez le bouton pour carrément voler. Si vous frappez en plein milieu de la raquette, vous aurez un coup "turbo".



5 modes de jeu (tennis, ping-pong, arcade, karaté et aléatoire) et des règles simplifiées (le premier à marquer 4 points ou plus avec un avantage de 2 points gagne). Pas de publicité, pas d'achat in-app, pas de suivi des données. Télécharger le jeu gratuit Ottos Tennis game





Higan: Eruthyll (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 3,6 Go, iOS 11.0, BILIBILI HK LIMITED) Higan : Eruthyll est un jeu de rôle de combat en temps réel en 3D qui apporte de la fantaisie. La planète Eruthyll est l'endroit où vous pouvez utiliser diverses tactiques avec des instructions dynamiques et apprécier les histoires touchantes présentées par des scènes fantastiques.



L'expérience immersive est assurée par des compétences ultramodernes, un gameplay ACT spectaculaire et une caméra de poursuite élaborée. Télécharger le jeu gratuit Higan: Eruthyll





Fighting Chance (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 935 Mo, iOS 11.0, Sean MacDonnell) Un jeu de rôle stratégique autour de votre santé, tout un programme !



Une simulation de champ de bataille qui vous donne enfin le contrôle. Placez différents types de tours, faites glisser les tours sur la carte, combinez les tours pour débloquer de nouvelles capacités et empêchez les monstres d'avancer - pour prolonger votre traitement le plus longtemps possible. Télécharger Fighting Chance à 0,49 €





Conclave: Dissension (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone, v1.1, 180 Mo, iOS 12.0, Samuel Arlig) Prouvez vos prouesses stratégiques à vos amis ou lancez-vous dans une campagne solo pour conquérir le monde !



Vainquez vos adversaires dans le jeu de cartes stratégique épique Conclave en construisant une armée redoutable et en la menant au combat. Cependant, la force brute n'est pas la seule voie vers la victoire - vous pouvez également soutenir vos créatures avec de puissants sorts tels que le Chant de la sirène, qui fait entrer les unités de vos adversaires, ou des artefacts comme le Pont étroit, qui empêche votre adversaire de vous submerger de nombreuses créatures à la fois. Chaque décision est cruciale sur le chemin de la victoire. Télécharger le jeu gratuit Conclave: Dissension