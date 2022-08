Sorties jeux : Warhammer 40,000: Tacticus, Pixel Pro Tennis, Magic Spellslingers, Eternal Kingdom Battle Peak, Eroica, Pocket Skate

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Warhammer 40,000: Tacticus, Pixel Pro Tennis, Magic Spellslingers, Eternal Kingdom Battle Peak, Eroica, Pocket Skate.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Pixel Pro Tennis (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 67 Mo, iOS 12.0, Pixamo) Pixel Pro Tennis est un jeu de tennis d'arcade unique et captivant, qui combine des commandes gestuelles réalistes avec une physique authentique et un superbe pixel-art.



Utilisez les commandes tactiles uniques et simples pour frapper n'importe quoi, du lob au slice, en passant par le top-spin gagnant.



Vous pouvez jouer seulement un match ou vous lancez dans une carrière à travers le monde et dans les Grands Chelems. Télécharger le jeu gratuit Pixel Pro Tennis





Warhammer 40,000: Tacticus (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.13, 281 Mo, iOS 11.0, Snowprint Studios AB) Warhammer 40,000: Tacticus est un tout nouveau jeu de stratégie au tour par tour se déroulant dans l'univers infernal de Warhammer 40,000, créé par Games Workshop.



Dans Warhammer 40,000: Tacticus, vous rassemblerez des guerriers surpuissants pour remporter des affrontements tactiques endiablés. C'est vous qui êtes aux commandes, et seules vos capacités stratégiques vous permettront de remporter la victoire. Agrandissez votre collection avec des unités appartenant à différentes factions pour découvrir de nouvelles possibilités et conquérir toute la galaxie ! Télécharger le jeu gratuit Warhammer 40,000: Tacticus





Train Valley II (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 170 Mo, iOS 11.0, Game Garden LLC) Train Valley 2 est un jeu de gestion de train qui vous posera de nombreux défis logiques. Faites évoluer votre compagnie ferroviaire de l'époque de la révolution industrielle vers le monde du futur, en répondant aux besoins des villes et des industries de la vallée. Construisez des chemins de fer, améliorez vos locomotives et veillez à ce que tout se déroule comme prévu, sans retard ni accident. Télécharger le jeu gratuit Train Valley II





Urban Trial Pocket (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 468 Mo, iOS 12.0, Plug In Digital) Attrapez votre véhicule et réalisez d'incroyables figures et combos sur votre moto. Roulez librement, tournoyez dans l'air, faites des aller-retours et laissez-vous guider par votre instinct, le rythme rapide du jeu, les graphismes colorés et les commandes fluides.



Afin de varier les plaisirs, vous pouvez choisir un véhicule qui vous correspond : une moto facile à manier pour réaliser des figures impressionnantes, ou une puissante pour aller plus vite que la lumière. Utilisez le bout de vos doigts pour réaliser des figures conçues pour être accessibles, et des commandes adaptées aux écrans tactiles. Télécharger le jeu gratuit Urban Trial Pocket





Traffic Brains 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.0, 286 Mo, iOS 12.0, Lucky Loot) Vous devrez optimiser la circulation. Préprogrammez les schémas de feux de circulation, placez des panneaux de signalisation pour dévier ou bloquer le trafic, augmentez la vitesse là où c'est nécessaire, appuyez sur GO, et observez le flux de circulation.



Vous êtes le gestionnaire du trafic. Vous décidez quand et comment le feu doit passer au vert.

Vous devrez repérer les endroits problématiques, où se produisent les embouteillages, et détourner le trafic à l'aide de panneaux de signalisation.

Il ne s'agit pas d'un jeu d'action en temps réel. Vous devrez décider et préparer à l'avance la logique du trafic et la programmer. Télécharger le jeu gratuit Traffic Brains 2





TerraGenesis: Landfall (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v2.3, 487 Mo, iOS 13.0, Tilting Point LLC) Les créateurs de TerraGenesis ont créé TERRAGENESIS: OPERATION LANDFALL un simulateur de construction de ville dans lequel vous êtes libre de gérer à votre guise votre propre ville dans l'espace. Peu d'autres jeux vous permettent de construire et diriger la première cité humaine extraterrestre tout en amenant la civilisation et la vie sur une autre planète. La première civilisation humaine dans l'espace est entre vos mains : insufflez la vie dans votre civilisation et faites-la prospérer dans la galaxie. Développez-la et faites-la grandir avec de nouveaux bâtiments, choisissez l'agencement des installations, gérez vos ressources et faites en sorte de maintenir le niveau de bonheur et le niveau de santé de votre civilisation au plus haut tout en assurant sa survie. Télécharger le jeu gratuit TerraGenesis: Landfall





Sudoku Portal (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 348 Mo, iOS 12.0, Mohammad Jabbari) L'objectif du sudoku est de remplir une grille 9 × 9 avec des chiffres de sorte que chaque colonne, chaque ligne et chacune des neuf sous-grilles 3 × 3 qui composent la grille contiennent tous les chiffres de 1 à 9. L'auteur de l'énigme fournit une grille partiellement remplie qui, la plupart du temps, n'a qu'une seule solution.



Si vous cherchez à résoudre des sudokus intéressants, ne cherchez plus, avec en prime des ambiances uniques à chaque fois ! Télécharger le jeu gratuit Sudoku Portal





Magic Spellslingers (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.00.01, 1,9 Go, iOS 13.0, Wizards of the Coast) Les créateurs de Magic: The Gathering vous présentent Magic Spellslingers, un jeu de combat stratégique avec cartes au rythme effréné qui regorge de héros aussi uniques que vous. Jouez avec le feu ! Commandez un kraken ! Combattez dans l’ombre ! Choisissez un spellslinger qui correspond à votre style de jeu et votre personnalité. Télécharger le jeu gratuit Magic Spellslingers





IdleOn (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 236 Mo, iOS 15.4, Lavaflamestudios LLC) Dans ce jeu d'oisiveté (idle), vous construisez votre propre guilde de personnages uniques et jouez dans la peau de chacun d'entre eux dans un immense monde multijoueur en pixels ! Lancez des sorts aux boss, discutez avec les autres joueurs, accomplissez des quêtes et améliorez vos compétences !

Lorsque vous n'êtes pas en ligne, tous vos personnages continuent là où vous les avez laissés, en collectant des ressources, en fabriquant des objets et en battant des boss ! Que vous souhaitiez grinder activement des mobs pour de l'exp et du loot, ou fermer le jeu pour des gains d'inactivité, IdleOn a tout prévu ! Avec le plus de contenu que vous verrez dans tous les jeux d'idle, vous jouerez à celui-ci pendant des mois ! Télécharger le jeu gratuit IdleOn





Eternal Kingdom Battle Peak (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.0, 1,2 Go, iOS 12.0, ASOBIMO,Inc.) Voici notre énorme MMORPG "japonais", avec une équipe de créateurs japonais renommés et menés par Yoshitaka Amano.



Magnifiquement réalisé, Eternal Kingdom Battle Peak propose des combats hautement stratégiques où vos compétences et votre style influeront grandement sur l'issue. Chaque classe est importante, il faut donc sans cesse revoir votre groupe selon l'ennemi. Si vous cherchez un défi, le voici avec jusqu'à 200 joueurs en même temps ! Télécharger le jeu gratuit Eternal Kingdom Battle Peak





ESPIONAGE: Mafia Evolved (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v1.0.7, 556 Mo, iOS 13.0, Another Time) ESPIONAGE : Mafia Evolved est un jeu de déduction sociale free-to-play pour PC et appareils mobiles dans lequel vous tentez de trouver vos adversaires cachés parmi les autres joueurs.



Cette expérience de suspense entre 6 et 8 joueurs propose un cross-play complet ainsi qu'une progression croisée ! Rejoignez des amis ou des inconnus, participez à des matchs anonymes et profitez de mises à jour fréquentes dans plusieurs langues.



Ce jeu ne contient aucune publicité, aucun mécanisme de paiement pour gagner et aucune limite de temps de jeu ! Télécharger le jeu gratuit ESPIONAGE: Mafia Evolved





Eroica (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.3.5, 2,7 Go, iOS 10.0, Four Thirty Three) Plus qu'une simple aventure, Eroica est un jeu de rôle d'anime à collectionner qui a du cœur, une histoire de SF Fantasy à couper le souffle à travers un monde immense. Vous trouverez plus de 40 personnages avec chacun sa personnalité et sa voix.



Pour aller avec ses visuels en 3D immersifs, Eroica propose de magnifiques cut-scenes de compétences animées en 2D pour les nostalgiques des JRPG. Télécharger le jeu gratuit Eroica





Dr. Chatelet: Faith (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.1.1, 635 Mo, iOS 10.0, LR Game) Pouvez-vous imaginer que vous allez retourner au Moyen-Âge pour devenir médecin ? Sauver les gens grâce à des méthodes médicales absurdes, comme par exemple saigner le patient alors qu'il a juste de la fièvre.



Dr. Chatelet : Faith est un jeu AVG basé sur un scénario bien ficelé. Dans le jeu, vous retournerez à la fin de l'époque médiévale pour vivre l'évolution de la science médicale du point de vue du Dr Chatelet, qui tient le rôle principal. Attention, c'est en anglais. Télécharger le jeu gratuit Dr. Chatelet: Faith





Car Factory Simulator (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone, v1.0, 168 Mo, iOS 11.0, Alexander Ilyushin) Une usine automobile est à votre disposition. Pour être précis, vous commencez avec une usine vide et vous devrez déjà la construire.



Il faudra commencer par l'installation des premiers ateliers - emboutissage et soudure, où seront fabriquées les pièces de carrosserie. Ensuite, le corps devra être assemblé et peint. Au fait, vous pouvez également choisir vous-même la couleur de la voiture. En même temps, vous devrez régler le déclenchement de la suspension, ainsi que le moteur. Après cela, dans un atelier spécial, combinez ces composants.



Puis, vous devrez installer les sièges et le tableau de bord et vérifier la qualité de fabrication. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui vous attend ! Télécharger le jeu gratuit Car Factory Simulator





Nouveaux jeux payants iOS :

Poppy Playtime Chapter 2 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 1,3 Go, iOS 12.0, MOBGames) Explorez l'un des lieux les plus populaires de Playtime Co., la gare de jeux ! Cette gare est bien plus qu'un simple arrêt... il y a des jeux, une aire de jeux, et bien plus encore. Mieux encore, le train permet de sortir directement de l'usine.



Âmes sensibles, s'abstenir ! Télécharger Poppy Playtime Chapter 2 à 5,99 €





Pocket Academy 3 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.18, 434 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Votre simulateur d'école de rêve préféré est de retour et meilleur que jamais ! Voici : Le festival scolaire super amusant !



Construisez des installations et créez un environnement scolaire génial. Installez des salles de classe, une cafétéria... et une salle de conseil ! Placez les installations compatibles ensemble pour créer des endroits populaires qui permettront à votre école de se démarquer. Au fur et à mesure que la popularité et la réputation de l'école augmentent, les demandes d'inscription affluent.



Comme souvent avec Kairosoft, il s'agit d'un jeu de gestion complet et addictif ! Télécharger Pocket Academy 3 à 5,99 €





Pitch Black A Dusklight Story (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 342 Mo, iOS 11.0, Purple Jam Ltd) Il s'agit du premier volet d'une saga de six épisodes, avec environ une heure de jeu et des fonctionnalités permettant de rejouer.



Le monde de Dusklight est sombre mais plein de caractère. La dernière capitale d'une terre désolée post-apocalyptique reste sous l'emprise d'une église fourbe et de sociétés tyranniques. À l'aide d'un mécanisme unique de zoom auditif, vous découvrirez les mystères de Dusklight.



Les choix sont importants, choisissez d'écouter et d'explorer, choisissez de charger et de combattre, choisissez l'obscurité ou la lumière. Pitch Black s'adapte subtilement à la façon dont vous voulez y jouer, et vous vivrez différents aspects de la narration en fonction de votre façon de jouer. Télécharger Pitch Black A Dusklight Story à 5,99 €