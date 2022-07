Warhammer 40,000: Tacticus dévoile un trailer et sa date de sortie

Annoncé en septembre dernier, le jeu de stratégie tactique Warhammer 40,000 : Tacticus, développé par Snowprint Studios et intitulé "Legend of Solgard and Rivengard", a été confirmé pour une sortie mondiale dès le mois prochain. Avec de nombreuses factions de l'univers Warhammer 40k incluses au lancement, les développeurs promettent des graphismes époustouflants dans Warhammer Tacticus pour les modes de jeu PvE et PvP. Le pré-enregistrement est également en ligne pour iOS et Android, et du contenu supplémentaire est prévu après la sortie du jeu, notamment de nouvelles factions, des guerres massives entre guildes, des événements en direct et plus encore.

Warhammer 40,000: Tacticus se montre en vidéo

Regardez le nouveau trailer de Warhammer 40,000 : Tacticus ci-dessous :

Dans Warhammer 40,000 : Tacticus, vous amenez certains des guerriers les plus puissants de l'univers dans des escarmouches tactiques rapides comme l'éclair où vous avez le contrôle total et où seule une tactique supérieure peut assurer la victoire. Développez votre collection à travers de multiples factions pour trouver de nouvelles possibilités tactiques alors que vous amenez vos troupes au combat et balayez la galaxie de toute résistance !

Alors que Warhammer 40,000 Tacticus était auparavant en soft launch dans plusieurs pays sur Android et iOS, il ne semble plus disponible. Vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour y jouer car Warhammer 40,000 : Tacticus sortira le 15 août dans le monde entier sur iOS et Android.



Avez-vous hâte d'essayer Warhammer 40 000 Tacticus ? Ça sent tout de même le gros freemium...

Télécharger le jeu gratuit Warhammer 40,000: Tacticus