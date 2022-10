Take-Two ferme le studio Playdots à l'origine du jeu Two Dots

Take-Two Interactive, propriétaire de Rockstar, Zynga et 2K, a fermé le studio new-yorkais Playdots à l'origine du populaire jeu mobile Two Dots, entraînant la suppression de 65 emplois, selon un préavis de suppression d'emplois déposé auprès du département du travail de l'État de New York et confirmé par Take-Two à travers un communiqué. Une mauvaise nouvelle pour les amateurs de ce casse-tête.

Bye-Bye Two Dots... ou pas

L'éditeur de jeux vidéo, notamment connu pour sa franchise Grand Theft Auto (GTA), a acquis Playdots pour 192 millions de dollars en 2020. Fondé en 2013, Playdots a développé quatre jeux mobiles, dont Dots, qui a été lancé en fanfare et a été joué plus de 25 millions de fois dans les premiers mois de sa sortie. Sa suite, Two Dots, a été téléchargée plus de 50 millions de fois sur sur iOS et Android. Un succès qui est resté dans les mémoires. Avec un concept simple et une approche à la Candy Crush, les jeux de Playdots demandent aux joueurs de relier des points de couleurs entre eux.

Take-Two a racheté le fabricant de jeux mobiles Zynga en mai dernier dans le cadre d'une transaction évaluée à 12 milliards de dollars. Les activités de Two Dots se poursuivront dans un autre studio de Zynga, "sans interruption de service", a déclaré un porte-parole de Take-Two.



Les employés de Playdots "auront la possibilité de postuler à d'autres emplois chez Zynga et ceux qui ne trouveront pas de nouveaux rôles pourront bénéficier d'une indemnité de licenciement", a précisé le porte-parole. "Nous pensons que cette décision difficile permettra de mieux aligner nos ressources sur les besoins de l'entreprise dans le marché dynamique d'aujourd'hui."

La question reste cependant de savoir combien de temps les jeux originaux de Playdots seront maintenus... Si vous aimez les jeux de puzzle, foncez avant qu'il ne soit trop tard sur App Store et Play Store.

