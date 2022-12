L'abonnement avec publicité de Netflix ne décolle pas

Selon les données de la société d'analyse Antenna, seuls 9 % des nouveaux abonnés de Netflix aux États-Unis ont opté le mois dernier pour le nouveau niveau de streaming financé par la publicité du service de streaming. Ce chiffre est à comparer aux 15 % de nouveaux abonnés qui auraient opté pour l'abonnement avec publicité du concurrent HBO Max lors de son lancement en 2021. Le plan "Basique" de Netflix a été lancé le 3 novembre au prix de 5,99 euros par mois, contre 8,99 à 17,99 euros par mois pour un abonnement sans publicité.

Un lancement difficile

Ces chiffres ne sont pas surprenants après que Digiday a rapporté que Netflix a remboursé de l'argent aux annonceurs après avoir échoué à atteindre les garanties d'audience jusqu'à 20 %. Mais ces nouvelles données sont une preuve supplémentaire que la transition de Netflix d'un service de streaming financé uniquement par abonnement à un modèle hybride est douloureuse.

"Nous sommes heureux de son lancement et de son engagement, ainsi que de l'empressement des annonceurs à s'associer à Netflix", a déclaré un porte-parole de Netflix au Wall Street Journal. Netflix a contesté l'exactitude des chiffres d'Antenna, qui sont basés sur des données de consommateurs provenant de tierces parties.



Netflix a déclaré publiquement que le lancement de son forfait avec publicité était un projet qu'il prévoyait de développer lentement au fil du temps. Jeremi Gorman, président de la publicité mondiale de Netflix, a précisé que l'offre actuelle n'était pas représentative de leurs ambitions à long terme.

Je pense que les plus grands obstacles seront en fait la tentation de se précipiter vers cette expérience parfaite sans poser ces bases au préalable. Je pense qu'il est vraiment important que nous restions engagés à faire les choses correctement, comme la mesure, la livraison, tous ces éléments de base.

Les données recueillies dans le reste du secteur suggèrent qu'un modèle hybride basé sur l'abonnement et la publicité est possible. Antenna rapporte que 76 % des abonnés de Peacock, 57 % de ceux de Hulu et 44 % de ceux de Paramount Plus et Discovery Plus sont abonnés à leurs services respectifs financés par la publicité aux États-Unis. Mais Netflix est un acteur établi qui a passé une décennie et demie en tant que service de streaming par abonnement et qui doit maintenant intégrer rétroactivement la publicité.



Au début de l'année prochaine, Netflix prévoit de commencer à sévir contre le partage de compte dans le monde entier, en facturant un supplément pour l'utilisation d'un même compte en dehors du foyer principal. Cela pourrait inciter les abonnés actuels à payer pour un service de streaming avec publicité à prix réduit...



Et vous, quelle est votre sentiment sur cette approche financée par la pub ?